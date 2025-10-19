Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

INSS: 'Ímóvel tombado não impede realização de serviços'

Segundo a gerência, o fato de um imóvel ser tombado não impede o funcionamento e a realização normal dos serviços da unidade do INSS

19 outubro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
PRÉDIO DO INSS Tratativas mantidas sobre o localPRÉDIO DO INSS Tratativas mantidas sobre o local - (Foto: regiane bento/arquivo ds)

A Superintendência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo e a Gerência Executiva em Guarulhos continuam em tratativas com a Prefeitura de Suzano, em avaliação de imóvel oferecido para deixar o atual prédio tombado onde funciona o instituto. Segundo a gerência, o fato de um imóvel ser tombado não impede o funcionamento e a realização normal dos serviços da unidade do INSS. Na semana passada, o DS mostrou que Prefeitura e INSS seguem em tratativas para mudança da agência do órgão federal. Segundo a administração municipal, foi apresentada ao INSS uma proposta de mudança para uma área na rua Sete de Setembro.

Atualmente, o órgão ocupa um prédio histórico da cidade, que abrigou o Paço Municipal entre 1952 e 1993, e foi sede da Câmara Municipal de 1952 a 2001. Após aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), o prédio passou, em abril de 2024, pelo processo de tombamento que o tornou patrimônio de Suzano. O tombamento inclui a mureta que fica em frente à fachada, o livro tombo mais antigo do Legislativo e a mesa do primeiro prefeito, Abdo Rachid, e possibilita que a administração municipal implemente políticas públicas com vistas à preservação do local.

A prefeitura esclareceu que, há cerca de dois anos, foi apresentada uma proposta ao órgão de mudança para a rua Sete de Setembro que, na ocasião, houve um acesso positivo. Entretanto, a administração municipal ainda aguarda um posicionamento oficial do órgão federal sobre a possibilidade de concretização dessa medida e o projeto do futuro prédio.
 

