Instituto Bauducco abre inscrições para formação em panificação e carreira em Guarulhos e Mogi

Com o compromisso de transformar a vida de jovens por meio da formação profissional e do desenvolvimento pessoal, o Instituto Bauducco abre inscrições para novas turmas de seu Programa de Formação Integral, que combina aprendizado técnico em panificação com oficinas de autoconhecimento, projeto de vida e preparação para o mercado de trabalho. As inscrições para jovens de 18 a 21 anos vão de 02 de junho a 06 de julho e podem ser feitas gratuitamente pelo site www.institutobauducco.org.br.

Neste semestre, serão oferecidas 40 vagas, sendo 20 para cada polo: Turma 11 em Guarulhos/Pimentas e Turma 03 em Mogi das Cruzes, consolidando a continuidade e a expansão do projeto nas duas regiões. O curso tem início em 04 de agosto e vai até 15 de dezembro, com carga horária de cerca de 450 horas. A jornada é presencial, de segunda a sexta, das 9h às 17h, com foco total no desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Para que os jovens participantes consigam se dedicar à formação com a tranquilidade necessária, o Instituto Bauducco oferece um auxílio-permanência mensal, composta por uma bolsa de meio salário-mínimo, vale transporte, cesta básica e alimentação no local.

“Nosso objetivo é contribuir diretamente para o desenvolvimento das comunidades próximas à Bauducco, oferecendo ferramentas e oportunidades para que os jovens participantes possam construir um futuro mais promissor. Acreditamos que, ao investir na formação e no fortalecimento dessas comunidades, ajudamos a criar uma sociedade mais justa e inclusiva. O Instituto Bauducco é um exemplo consistente disso, e a cada nova turma reafirmamos nosso compromisso com a transformação real e contínua de pessoas”, afirma Paulo Cardamone, diretor de Sustentabilidade da Bauducco®.

Muito além do pão: um projeto que muda vidas

Criado em 2018 pela Bauducco®, uma das marcas mais queridas e consumidas do Brasil, o Instituto nasceu com a proposta de ir além da capacitação técnica. O foco está na formação integral dos jovens, com oficinas de panificação, autoconhecimento, projeto de vida, gestão de projetos e mundo do trabalho.

Com unidades nos bairros de Pimentas (Guarulhos) e Vila Industrial (Mogi das Cruzes), o Instituto já contou com 12 turmas e formou 240 jovens, sendo que 82% dos jovens encaminhados pelo Instituto Bauducco conseguiram aprovações em uma ou mais vagas formais de trabalho. Os resultados são reflexo direto da metodologia aplicada e da rede de apoio oferecida aos alunos.

Além disso, o Instituto conta com uma sólida rede de empresas parceiras que potencializam a empregabilidade dos alunos, como Bauducco, Casa Bauducco, Fabrique Paes, Padoca do Bem, Colibri Padaria Artesanal, Seu Filão – Cozinha de Pão, Padoca Vegan, Sorveteria Cangota, Outback, Coco Bambu, Nestlé, Gol Linhas Aéreas, Flexform, Fanavid, Ellece Logística, Gat Logística, dentre outras.

Quem pode participar?

Podem se candidatar jovens entre 18 e 21 anos, moradores da região do Pimentas, em Guarulhos, ou de Mogi das Cruzes, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, e com disponibilidade para as atividades presenciais diárias. Ter interesse em crescer pessoal e profissionalmente é o primeiro passo para se transformar com o programa.

“Mais do que aprender uma profissão, os jovens saem do Instituto Bauducco com mais consciência de si, mais confiança e clareza sobre seus sonhos. Eles aprendem a construir caminhos com responsabilidade e autonomia”, completa Cardamone.

Serviço – Processo Seletivo 2025.2 | Instituto Bauducco

• Inscrições: 02/06 a 06/07 pelo site www.institutobauducco.org.br

• Curso gratuito com duração de 5 meses

• Início das aulas: 04 de agosto | Término: 15 de dezembro

• Horário das atividades: Segunda a sexta, das 9h às 17h

• Vagas: 20 por polo (Guarulhos e Mogi das Cruzes)

• Requisitos: Ter entre 18 e 21 anos, morar nas regiões atendidas, renda familiar per capita de até ½ salário-mínimo

Endereços das unidades

Polo Mogi das Cruzes: Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 901 – Vila Industrial

Polo Guarulhos/Pimentas: Rua Carlo Bauducco, nº 200 – Pimentas