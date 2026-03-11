Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 11 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Instituto Cegonha promove 1º Prêmio Diversidades Profissionais em Suzano

Evento ocorrerá no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro E.C.F.C Moracine

11 março 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
presidente do Instituto Cegonha, Cris Torquato, diz que a proposta é valorizar profissionais de diversos segmentospresidente do Instituto Cegonha, Cris Torquato, diz que a proposta é valorizar profissionais de diversos segmentos - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Instituto Cegonha realizará no dia 18 de março de 2026, às 18 horas, em Suzano, a primeira edição do Prêmio Diversidade Profissionais. A iniciativa busca reconhecer trabalhadores de diferentes áreas que prestam serviços relevantes à sociedade e que muitas vezes atuam sem grande visibilidade. O evento ocorrerá na Rua Benjamin Constant, 682, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

A premiação é considerada inédita no Alto Tietê. De acordo com a presidente do Instituto Cegonha, Cris Torquato, a proposta é valorizar profissionais de diversos segmentos que contribuem para o funcionamento da sociedade, mas que nem sequer recebem reconhecimento público.

“O prêmio surgiu com o objetivo de dar ênfase a profissionais de diversas áreas que prestam um serviço tão relevante à sociedade, mas que muitas vezes ficam nos bastidores e nunca tiveram a oportunidade de serem homenageados”, afirmou Cris.

Nesta edição, os homenageados foram escolhidos entre profissionais que atuam em Suzano e que já prestam serviços à cidade há algum tempo. A ideia é reconhecer representantes de diferentes categorias que se destacam em suas atividades e que possam simbolizar o trabalho de outros profissionais da mesma área. “Queremos que aquele que está sendo homenageado represente com mérito os demais da sua área”, explicou. Mais de 35 profissionais e autoridades de diferentes áreas serão homenageados, representando setores variados da sociedade. O Instituto Cegonha mantém sede em Suzano há cerca de dois anos, no bairro Parque Maria Helena, e desenvolve projetos voltados principalmente à educação, como aulas de francês, espanhol e alfabetização de adultos, considerada o principal trabalho da instituição. A entidade também possui um projeto vinculado a uma creche no distrito de Palmeiras.

Embora a sede na cidade seja recente, o instituto já realiza ações voluntárias há mais de 25 anos em diferentes municípios do Alto Tietê e da Grande São Paulo, e atua formalmente há quase oito anos.

A organização também estuda a possibilidade de transformar o prêmio em um evento periódico. A intenção é que a premiação passe a ocorrer todos os anos, ampliando o reconhecimento a profissionais de diferentes áreas.
“Quando um profissional recebe destaque, como um cabeleireiro ou uma manicure, isso faz toda a diferença. Os outros também se sentem valorizados e reconhecidos”, afirmou Cris Torquato.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estado de SP confirma caso importado de sarampo
Saúde

Estado de SP confirma caso importado de sarampo

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões
Cidades

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM
Cidades

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia
Cidades

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito
Cidades

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA
Cidades

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA