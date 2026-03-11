Instituto Cegonha promove 1º Prêmio Diversidades Profissionais em Suzano

O Instituto Cegonha realizará no dia 18 de março de 2026, às 18 horas, em Suzano, a primeira edição do Prêmio Diversidade Profissionais. A iniciativa busca reconhecer trabalhadores de diferentes áreas que prestam serviços relevantes à sociedade e que muitas vezes atuam sem grande visibilidade. O evento ocorrerá na Rua Benjamin Constant, 682, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

A premiação é considerada inédita no Alto Tietê. De acordo com a presidente do Instituto Cegonha, Cris Torquato, a proposta é valorizar profissionais de diversos segmentos que contribuem para o funcionamento da sociedade, mas que nem sequer recebem reconhecimento público.

“O prêmio surgiu com o objetivo de dar ênfase a profissionais de diversas áreas que prestam um serviço tão relevante à sociedade, mas que muitas vezes ficam nos bastidores e nunca tiveram a oportunidade de serem homenageados”, afirmou Cris.

Nesta edição, os homenageados foram escolhidos entre profissionais que atuam em Suzano e que já prestam serviços à cidade há algum tempo. A ideia é reconhecer representantes de diferentes categorias que se destacam em suas atividades e que possam simbolizar o trabalho de outros profissionais da mesma área. “Queremos que aquele que está sendo homenageado represente com mérito os demais da sua área”, explicou. Mais de 35 profissionais e autoridades de diferentes áreas serão homenageados, representando setores variados da sociedade. O Instituto Cegonha mantém sede em Suzano há cerca de dois anos, no bairro Parque Maria Helena, e desenvolve projetos voltados principalmente à educação, como aulas de francês, espanhol e alfabetização de adultos, considerada o principal trabalho da instituição. A entidade também possui um projeto vinculado a uma creche no distrito de Palmeiras.

Embora a sede na cidade seja recente, o instituto já realiza ações voluntárias há mais de 25 anos em diferentes municípios do Alto Tietê e da Grande São Paulo, e atua formalmente há quase oito anos.

A organização também estuda a possibilidade de transformar o prêmio em um evento periódico. A intenção é que a premiação passe a ocorrer todos os anos, ampliando o reconhecimento a profissionais de diferentes áreas.

“Quando um profissional recebe destaque, como um cabeleireiro ou uma manicure, isso faz toda a diferença. Os outros também se sentem valorizados e reconhecidos”, afirmou Cris Torquato.