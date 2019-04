Instituto de Medicina entrega nesta quinta-feira laudos dos alunos feridos em ataque

O superintendente do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), João Gandini, estará, nesta quinta-feira (25), às 9 horas, em Suzano para entregar à subdefensora pública-geral do Estado, Juliana Garcia Belloque, os laudos periciais dos adolescentes feridos no ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil. A reunião ocorrerá na Secretaria de Saúde de Suzano, na Avenida Paulo Portela, n° 210, no Jardim Paulista.

Após a entrega da documentação, o superintendente do Imesc e a subdefensora pública-geral do Estado atenderão a imprensa. O trabalho foi realizado por meio do convênio entre Imesc, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e a Defensoria Pública do Estado. Os profissionais avaliaram os comprometimentos físico, psíquico e o contexto social dos adolescentes. Os laudos concluídos em 15 dias subsidiarão os trabalhos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nos acordos de indenização com o governo do Estado e nos eventuais pedidos em benefício das famílias.

Em 11 de abril, a equipe de especialistas em avaliação do dano pós-traumático do Imesc, composta por 11 profissionais, entre médicos, psicólogo e assistente social, atendeu os adolescentes na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins CS 2, em Suzano. De acordo com o diretor do Departamento de Estudos e Perícias do Imesc, Lucas Pedroso Fernandes Ferreira Leal, que coordenou a ação, esta foi a primeira vez que uma equipe multidisciplinar do Imesc se deslocou até outra cidade para realização de perícias neste tipo de procedimento.