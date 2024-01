Instituto de Meteorologia emite alerta para novas chuvas intensas na região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu “alerta amarelo” para as cidades do Alto Tietê a partir desta terça-feira (9). Pela medição do Inmet, a região deve ter pancadas de chuva até sábado. O alerta está com baixo risco de corte de energia e quedas de árvores.

As temperaturas nas cidades da região terão ondas de calor e podem variar: Arujá (33ºC a 20°C), Mogi (33ºC a 21°C), Ferraz (33ºC a 21°C), Itaquá (33ºC a 21°C), Poá (33ºC a 21°C), Santa Isabel (32ºC a 21°C), Suzano (33ºC a 21°C), Biritiba Mirim (33°C a 21°C), Guararema (33ºC a 21°C) e Salesópolis (31°C a 19°C).

Já no sábado, de acordo com as temperaturas, terão pancadas de chuvas com trovões em sete das dez cidades. Arujá (29ºC), Mogi (28ºC), Ferraz (28ºC), Itaquá (29ºC), Poá (28ºC), Santa Isabel (29ºC), Suzano (28ºC), Biritiba Mirim (29°C), Guararema (29ºC) e Salesópolis (28°C). Já Guararema e Santa Isabel a previsão é apenas chuva sem pancadas de trovões.