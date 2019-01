Instituto Federal de Suzano abre processo seletivo para 40 vagas em curso de Química Industrial

O Câmpus Suzano do IFSP abre processo seletivo que oferecerá 40 vagas para o Curso de Bacharelado em Química Industrial, no período noturno. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 18 a 27 de janeiro de 2019, através do formulário eletrônico de inscrição disponível no endereço eletrônico http://szn.ifsp.edu.br

O Curso de Bacharelado em Química Industrial é gratuito e destinado aos estudantes que, obrigatoriamente, tenham concluído o Ensino Médio até a data da matricula.

O candidato deverá informar as notas obtidas nas quatro áreas do conhecimento e redação do ENEM 2018, além de anexar os seguintes documentos digitalizados em PDF ou JPEG: RG ou CNH ou Passaporte. Um dos seguintes comprovantes de conclusão do ensino médio: atestado de conclusão, diploma ou histórico escolar final. Boletim oficial do INEP com as notas do ENEM 2018, que pode ser obtido em https://enem.inep.gov.br/participante

Edital e Inscrição no link abaixo:

http://szn.ifsp.edu.br/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=951&catid=63&Itemid=319

Cronograma do Processo Seletivo:

Inscrição (preenchimento eletrônico): 18/01/2019 a 27/01/2019

Resultado Preliminar: 29/01/2019

Recurso contra o Resultado Preliminar (presencial): 30/01/2019, até às 15h

Classificação Final e 1ª Convocação para matrícula: 30/01/2019 até às 20h

Período de matrícula (presencial na Secretaria Acadêmica do IFSP - câmpus Suzano): 31/01/2019 e 04/02/2019

Todas as informações referentes a este processo seletivo estão disponíveis no endereço eletrônico: http://szn.ifsp.edu.br/