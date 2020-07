Instituto Federal de Suzano entrega mais de 12 toneladas de alimentos aos estudantes

Desde maio o câmpus Suzano do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) já distribuiu 900 cestas básicas para os estudantes da instituição. O montante representa aproximadamente 12,6 toneladas de alimentos, sendo 4,2 toneladas por mês. As cestas básicas distribuídas pretendem assegurar a alimentação dos estudantes e familiares durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Nestes três meses (maio, junho e julho), foram entregues mensalmente 300 cestas básicas com itens de primeira necessidade como arroz, feijão, açúcar, sal, óleo de soja, macarrão, extrato de tomate, seleta de legumes, milho verde, sardinha, maça, achocolatado e suco.

Mediante agendamento prévio e respeitando as recomendações sanitárias de prevenção a Covid-19, a entrega das cestas é realizada mensalmente no câmpus aos estudantes que manifestaram interesse/necessidade. Segundo a Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE), em agosto serão entregues mais 300 cestas básicas aos discentes inscritos no programa.

Os alunos que não tenham se inscrito podem manifestar interesse/necessidade mediante preenchimento de formulário em https://forms.gle/rkHMrqC6yN2oXp118 ou enviando e-mail para cae.suzano@ifsp.edu.br informando os dados pessoais (nome, telefone, e-mail, prontuário e curso) e renda da família do estudante. A instituição realizará a análise do cadastro e promoverá contato com o inscrito por e-mail ou telefone cadastrado.

Coordenada no câmpus pela CAE, a iniciativa está prevista em lei (nº 13.987/2020) sancionada pelo Governo Federal e deve atender os estudantes até a retomada das atividades de ensino presencial.

As dúvidas relacionadas a entrega das cestas básicas podem ser enviadas para o e-mail cae.suzano@ifsp.edu.br ou mensagem de WhatsApp para o telefone (11) 98671-9735.