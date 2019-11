Instituto Federal de Suzano oferece 160 vagas para cursos técnicos

O Câmpus Suzano do Instituto Federal oferece 160 vagas para cursos técnicos. As inscrições são gratuitas e vão até dia 10 de novembro. Os interessados terão a oportunidade de concorrer a uma vaga para os seguintes cursos: Técnico de Administração (40); Técnico de Automação Industrial (40);Técnico de Automação(40); e Técnico de Química (40).

Para se inscrever, o candidato deve ler o edital na íntegra, criar um cadastro no portal https://processoseletivo.ifsp.edu.br e preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. Cada candidato pode realizar uma única inscrição. Assim como nas edições anteriores, a seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Não há provas.

Os candidatos devem inserir as notas ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para cursos Integrados, as notas a serem informadas são as do 8° ano (antiga 7ª série) do Ensino Fundamental. Já para os cursos concomitantes ou subsequentes, as notas a serem informadas são do 9° ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental.

O IFSP lançou em setembro o edital com as regras do Processo Seletivo com 5.962 vagas para cursos técnicos que serão ofertadas por 36 câmpus no primeiro semestre de 2020. Confira o Termo aditivo que incluí 80 vagas para o Câmpus Campos do Jordão, na modalidade Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio com os cursos Técnicos em Edificações e Hospedagem.

São oferecidos cursos em três modalidades diferentes: 1) curso técnico integrado ao ensino médio: o candidato deve ter concluído o ensino fundamental. Ele cursará o ensino médio e o técnico no IFSP; 2) curso técnico concomitante ao ensino médio: o candidato deve estar matriculado no ensino médio em outra instituição de ensino. Ele cursará apenas o ensino técnico no IFSP; 3) curso técnico subsequente ao ensino médio: o candidato deve ter concluído o ensino médio. Ele cursará apenas o ensino técnico no IFSP.

Câmpus – as quase seis mil vagas estão distribuídas nas seguintes cidades paulistas: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga.