Instituto Federal de Suzano recebe nesta quarta-feira palestra sobre democracia

“A democracia na conjuntura política atual” será tema de palestra promovida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológica - seção São Paulo (Sinafese-SP). O evento está marcado para esta quarta-feira, 4, no auditório do Instituto Federal de São Paulo Câmpus Suzano, na Avenida Mogi das Cruzes, 1501, no Parque Suzano, às 18 horas. O convidado é o sociólogo, cientista político e doutor em Ciências Sociais, Rudá Ricci. A entrada para a palestra é gratuita.

O evento busca criar um espaço de informação, reflexão e debate sobre a conjuntura política atual e o papel da democracia, enfatizando a medida provisória 914/2020 que dispões sobre o processo de escolha dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II.

A coordenadora da Licenciatura em Química do Câmpus Suzano, Mônica Maria, diz que o debate das principais questões relativas à Rede Federal de Educação é importante para o conhecimento da população.

"A importância do evento reside na garantia do espaço para o debate das principais questões relativas à Rede Federal de Educação. Diversas medidas promulgadas pelo executivo impactam diretamente na estrutura e administração das IFES (Instituições Federais de Educação Superior) e toda a comunidade, interna e externa, deve poder discutir sobre esses impactos", disse.