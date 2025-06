Instituto Melo Cordeiro é eleito uma das 50 melhores ONGs de São Paulo

O Instituto Melo Cordeiro (IMC) foi reconhecido como uma das 50 melhores ONGs de São Paulo na edição 2025 do Prêmio Melhores ONGs — uma das mais importantes premiações do terceiro setor no Brasil. A cerimônia aconteceu no dia 13 de junho, em São Paulo, e destacou organizações que se destacam em critérios como transparência, gestão, governança e impacto social.

Com mais de 500 crianças e adolescentes atendidos em territórios de alta vulnerabilidade, o IMC tem se consolidado como uma referência em educação, cultura, assistência social e desenvolvimento humano na Grande São Paulo. O prêmio simboliza um marco para a instituição e agora abre caminho para a fase nacional da premiação, que elegerá as melhores ONGs do país.

Representaram o instituto na cerimônia Chico Ledo, coordenador geral do IMC, e Kethlin Cordeiro, Presidente da instituição. Ambos celebraram a conquista com entusiasmo e reafirmaram o compromisso da organização com a transformação de vidas nas periferias.

“Essa premiação é mais do que um troféu. É o reconhecimento de um trabalho diário, feito com amor, coragem e compromisso com as famílias que mais precisam. Estar entre as 50 melhores ONGs de São Paulo e agora seguir para a etapa nacional é a certeza de que nossa missão está sendo cumprida com seriedade e propósito”, afirmou Chico Ledo.

“Ser reconhecida entre tantas instituições inspira e fortalece nosso caminho. Cada criança que acolhemos, cada conquista das famílias que acompanhamos, tudo isso se reflete nesse prêmio. É uma honra dividir essa conquista com todos que acreditam no poder da transformação social”, destacou Kethlin Cordeiro.

Organizado pelo Instituto Doar, com apoio de parceiros como O Mundo que Queremos e Ambev VOA, o Prêmio Melhores ONGs é um selo de excelência, transparência e impacto social. A etapa nacional, prevista para o segundo semestre de 2025, reunirá as instituições mais bem avaliadas de todo o Brasil.

Sobre o Instituto Melo Cordeiro

O Instituto Melo Cordeiro nasceu com o objetivo de inspirar pessoas a desenvolverem seu melhor potencial e, há 13 anos, atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na região de Ferraz de Vasconcelos com o intuito de fomentar e expandir ações culturais e educacionais que promovam a integração social, autoestima e autonomia.

O projeto entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania executando programas de transformação sistêmica em comunidades com o propósito de transformar vidas por meio de ferramentas que permitam aos atendidos lapidarem uma realidade mais próspera. As atividades incluem oficinas culturais, reforço escolar, apoio psicossocial ao aluno e sua família, além de ações extracurriculares para desenvolverem o senso de pertencimento.