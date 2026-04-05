Instituto Melo Cordeiro lança metodologia inovadora que acompanha jovens no Alto Tietê

O Instituto Melo Cordeiro (IMC) anunciou o lançamento de uma estratégia de desenvolvimento social que promete transformar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Rompendo com o modelo de projetos fragmentados, o IMC estabelece uma jornada contínua de 14 anos de acompanhamento — dos 7 aos 21 anos — conectando educação, formação técnica e inserção real no mercado de trabalho.

A metodologia é dividida em ciclos estratégicos. Na primeira fase (7 a 14 anos), o foco é o reforço educacional e o desenvolvimento socioemocional. Aos 14 anos, os jovens ingressam no Programa AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior) do Centro Paula Souza, que integra o ensino médio ao técnico e superior. O grande diferencial é a atuação do Grupo Melo Cordeiro como empresa formadora, oferecendo vivência corporativa prática durante os três anos de curso.

A parceria, firmada em 2025, coloca a Etec de Ferraz de Vasconcelos em uma posição de destaque na região. Segundo o diretor da unidade, Ademir Cardoso, o projeto AMS - Novos Rumos resgata o propósito acadêmico dos alunos.

"A parceria transformou o aprendizado ao romper as barreiras entre a teoria e a realidade corporativa. No modelo de Administração, o aluno deixa de ser um espectador e passa a aplicar conceitos em tempo real, desenvolvendo hard e soft skills diretamente no ambiente empresarial", destaca Cardoso.

Para a coordenadora de operações do IMC e psicóloga, Jussara Delfino, a iniciativa funciona como um "ensaio" para a vida adulta, desmistificando medos sobre o mercado de trabalho.

"O ensino prático nos oportuniza olhar para quem somos. É a chance de o jovem acreditar na concretude de seus sonhos ao ver profissionais testemunhando aquilo que, no aprendizado convencional, ainda é visto apenas como ideal. É um apoio que auxilia diretamente na maturidade profissional", pontua Jussara.

Na ponta do projeto, os alunos já sentem a mudança na rotina e nas perspectivas de carreira. Kauany Kemily, aluna do 2º ano do AMS, ressalta a responsabilidade que o modelo exige.

"A gente não fica só na teoria. O Grupo e o Instituto Melo Cordeiro trazem orientações que ajudam no desenvolvimento pessoal e acadêmico. É uma experiência que exige organização e compromisso com prazos, como se já estivéssemos no mercado. Sei que isso fará toda a diferença no meu futuro", afirma a estudante.

Com essa estratégia, o IMC deixa de ser um projeto passageiro para se tornar um ciclo de transformação real. A iniciativa garante que o jovem do Alto Tietê não pare pelo caminho, unindo o aprendizado da escola com o dia a dia das grandes empresas. O resultado é a quebra de barreiras sociais e a entrega de profissionais prontos e maduros para o mercado de trabalho.