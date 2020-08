Instituto Sou da Paz traz cidades da região em ranking da violência

Os municípios do Alto Tietê com mais de 50 mil habitantes aparecem no ranking do Instituto Sou da Paz do Índice de Exposição a Crimes Violentos (IECV), que mede a exposição à violência nas cidades do Estado de São Paulo.

Itaquá (8º), Poá (20º), Suzano (24º), Ferraz de Vasconcelos (33º), Arujá (56º) e Mogi das Cruzes (77º) integram o ranking.

Lançado pela primeira vez em 2018, o IECV foi criado para facilitar uma avaliação que agregue várias dimensões da violência e da segurança pública no estado de São Paulo, analisando diferentes tendências criminais e permitindo uma comparação das estatísticas entre cidades e distritos policiais ao longo do tempo, permitindo a comparação do nível de exposição da população a esses crimes O IECV é calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo – outros, roubo de veículo e roubo de carga). São analisados, segundo esses critérios, os 139 municípios do estado com ao menos 50 mil habitantes.

Devido à pandemia da Covid-19, pela primeira vez o índice foi calculado a partir de uma análise do primeiro semestre do ano, o que permite comparar o IECV das cidades no período com os primeiros seis meses desde 2014.

“Devido à quarentena, houve uma profunda mudança na circulação e comportamento das pessoas que afetou o fenômeno criminal, tornando necessário um olhar detalhado e uma maior atenção dos gestores públicos para o período”, comenta Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz.

Entre os índices que sofreram alteração no estado no semestre estão os crimes patrimoniais, com queda de 31% dos roubos de veículos, por exemplo, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, os homicídios subiram 4,5% no Estado no primeiro semestre de 2020. Os estupros no estado apresentaram queda de 14% durante o semestre. “Mas os números podem ser maiores, já que este é um crime sujeito à subnotificação”, alerta Carolina.

“O IECV é valioso por trazer um número que resume esse conjunto de crimes e por permitir a análise de como estes indicadores criminais variam em cada um dos municípios para os quais o IECV foi calculado. A partir dessa análise, cabe ao governo do estado de São Paulo e às autoridades dos municípios implementar medidas de segurança pública e de prevenção ao crime eficazes para diminuir a exposição à violência nas cidades paulistas”, conclui.

Além da polícia, a diretora do Sou da Paz destaca o papel que as prefeituras podem assumir na segurança pública. “Há uma rede de proteção e prevenção que não diz respeito à polícia, seja na área da saúde, da educação, da assistência social. A prefeitura pode criar mecanismos de redução de oportunidade para o crime com uma boa guarda, que não seja o ideal de uma guarda ‘rambo’, mas, sim, bem planejada e distribuída para lidar com o comércio ambulante ou atuar em lugares críticos”, diz.