Instituto Thadeu José de Moraes lança livro 'Retratos da Vida no Alto Tietê'

O Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) lançou na noite da última quinta-feira , dia 20, o livro 'Retratos da Vida no Alto Tietê', que reúne os 40 melhores registros, em texto e foto, da região. O intuito é apresentar os aspectos culturais e humanos das nossas cidades.

A obra foi desenvolvida pelos próprios alunos do projeto, sendo que os 15 melhores textos e 25 melhores fotos foram premiados na noite de lançamento, que contou com convidados e parceiros do instituto, entre eles a empresa AGFA.

O auditório do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi recebeu pais e alunos que contribuíram com a produção do livro, elaborado com o auxílio da Lei Rouanet. O recurso viabiliza que os tributos pagos pelas empresas ao governo brasileiro sejam revertidas em projetos culturais. "É uma honra participar deste projeto, há tempos acompanhamos o Instituto e eu fico emocionado com uma iniciativa tão bonita, que leva cultura e leitura à nossas crianças, especialmente em um momento tão delicado quanto esse que vivemos no país", disse Eduardo Souza, representante da empresa AGFA, durante discurso.

Este é o segundo livro do ITJM. Com uma tiragem estipulada em mil exemplares, que serão distribuídas em escolas e instituições, a obra contribui com o aspecto cultural e social de todo o Alto Tietê, por meio do hábito da leitura, escrita e imagem. Isso porque o livro será uma fonte de acesso gratuito à cultura e ao exercício dos direitos culturais, de maneira também a promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira.

A presidente do instituto, Augusta de Moraes Gusmão dos Santos, pontua a importância da iniciativa. "A gente gosta das parcerias estabelecidas na região, sobretudo, nas atividades culturais porque é a oportunidade também para expandir os conhecimentos e a atuação dos nossos trabalhos".

O Instituto Thadeu José Moraes, fortaleceu suas ações culturais em 2008, buscando a interdisciplinaridade da comunicação com foco na socialização e valorização dos vínculos culturais e comunitários. Em 1996, foi lançado no Instituto o Programa Jornal e Educação, que tinha como foco o desenvolvimento de jornal literário. A ação foi idealizada pela associação dos Jornais (ANJ) de Suzano, o então jornal DS Escola - um jornal a Serviço da Comunidade. A associação também realizou entre os anos de 2015 e 2016 com o apoio da Lei Rouanet em parceria com o Ministério da Cultura, o projeto "A Arte das Crônicas e Contos" que também ampliou e deu oportunidade, tanto aos profissionais quanto ao público, sobre a valorização cultural.