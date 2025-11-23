Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 23/11/2025
Cidades

Instituto Thadeu José de Moraes realiza a Noite do Crepe para celebrar 17 anos

São esperadas cerca de 150 pessoas no evento que contará com música profissional, comemoração e ação solidária

23 novembro 2025 - 13h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
ITJM Vai comemorar 17 anos de atuaçãoITJM Vai comemorar 17 anos de atuação - (Foto: Divulgação/ITJM)

O Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) vai realizar a Noite do Crepe no dia 5 de dezembro, a partir das 20h, no Rotary Club de Suzano. O evento comemora os 17 anos de atuação do instituto e promete unir sabor, solidariedade e celebração. Os convites já estão sendo vendidos por R$ 120.

Segundo a organização, a noite será aberta ao público e tem como objetivo celebrar o trabalho desenvolvido ao longo de quase duas décadas pelo ITJM, que atua em projetos sociais voltados à comunidade suzanense. “São esperadas cerca de 150 pessoas, vamos ter música profissional, comemoração do aniversário e realizaremos uma ação para captação de recursos”, explicou a gestora do ITJM, Silvia Rangel.

De caráter beneficente, a Noite do Crepe contribuirá para a continuidade das ações desenvolvidas pela instituição. A programação contará com a tradicional sequência de crepes doces e salgados, preparados especialmente para a data, em um ambiente pensado para celebrar e apoiar as iniciativas do ITJM.

 

