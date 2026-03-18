Instituto Thadeu José de Moraes realiza oficinas de chocolates para 350 crianças

O Instituto Thadeu José de Moraes (ITMJ) vai realizar, nesta quarta-feira (18), oficinas de chocolates para 350 crianças. A ação faz parte do Projeto Madrinhas, que tem como objetivo socializar e articular uma voluntária a cada projeto desenvolvido pelo instituto.

A gestora do ITJM, Silvia Rangel, explicou que a iniciativa também busca aproximar e ampliar as ações da comunidade, parceiros e doadores. “Cada madrinha está à frente de um projeto específico, tendo contato com as crianças e adolescentes. Assim estamos criando oportunidades e auxiliando os profissionais envolvidos nos projetos”, disse.

Atualmente as voluntárias Camila Moraes, Eudte Dias, Dani Gomes e Maria José Guerra são madrinhas do instituto. “Elas iniciaram as ações em dezembro e seguem firmes com atividades extraordinárias. Neste mês de março teremos as oficinas de chocolates, preparadas para alegrar as crianças”, ressaltou a gestora.

As atividades seguirão acontecendo por um período de 18 meses. “Quem quiser fazer parte do projeto pode vir conhecer o ITJM e se tornar um padrinho ou madrinha contribuindo para o desenvolvimento e transformação social”, convidou Silvia.