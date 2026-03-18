Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 18 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Instituto Thadeu José de Moraes realiza oficinas de chocolates para 350 crianças

Ação faz parte do Projeto Madrinhas, que deve estender suas atividades por um período de 18 meses

18 março 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/ITJM)

O Instituto Thadeu José de Moraes (ITMJ) vai realizar, nesta quarta-feira (18), oficinas de chocolates para 350 crianças. A ação faz parte do Projeto Madrinhas, que tem como objetivo socializar e articular uma voluntária a cada projeto desenvolvido pelo instituto.

A gestora do ITJM, Silvia Rangel, explicou que a iniciativa também busca aproximar e ampliar as ações da comunidade, parceiros e doadores. “Cada madrinha está à frente de um projeto específico, tendo contato com as crianças e adolescentes. Assim estamos criando oportunidades e auxiliando os profissionais envolvidos nos projetos”, disse.

Atualmente as voluntárias Camila Moraes, Eudte Dias, Dani Gomes e Maria José Guerra são madrinhas do instituto. “Elas iniciaram as ações em dezembro e seguem firmes com atividades extraordinárias. Neste mês de março teremos as oficinas de chocolates, preparadas para alegrar as crianças”, ressaltou a gestora.

As atividades seguirão acontecendo por um período de 18 meses. “Quem quiser fazer parte do projeto pode vir conhecer o ITJM e se tornar um padrinho ou madrinha contribuindo para o desenvolvimento e transformação social”, convidou Silvia.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres
Cidades

Secretaria de Transporte oferece curso de mecânica automotiva para mulheres

Secretaria de Esportes e União Suzano iniciam inscrições para seletiva do time Sub-20
Cidades

Secretaria de Esportes e União Suzano iniciam inscrições para seletiva do time Sub-20

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado
Cidades

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado

Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos
Cidades

Prefeitura avança em plano de pavimentação na Vila Fátima com requalificação da rua São Marcos

Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas
Cidades

Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas

OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)
Cidades

OAB Suzano celebra 50 anos com cerimônia na próxima segunda-feira (23)