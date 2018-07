Interdição na João Fitipaldi gera lentidão e muita poeira em avenida

Motoristas, pedestres e até mesmo comerciantes reclamam de consequências das obras de reparo as tubulações de água e esgoto na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, em Suzano. Segundo eles, a intervenção tem causado lentidão no trânsito, além de sujeira e pó que se espalham pelo local. Contudo, afirmaram que o serviço é necessário.

Desde a última quinta-feira a avenida foi interditada e recebe as obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os serviços, que serão executados até 6 de agosto, são para solucionar um problema antigo de afundamento de via.

Trânsito

Por conta disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana precisou fechar um trecho da pista sentido centro-bairro: entre a entrada da empresa NSK até a Rua Coronel Souza Franco, na Vila Maluf. O tráfego foi desviado para a pista do sentido oposto, que ficou com mão dupla de direção e estacionamento e parada de veículos proibidos da Rua Norberto da Silva até a Rua Salvador Rugiero, exceto ônibus e vans do transporte coletivo nos pontos sinalizados.

Além disso, faixas de alerta foram instaladas para informar os motoristas sobre as intervenções.

Esse é o caso do comerciante Lucas dos Santos. Ele disse que na hora do almoço e no final de tarde, horário de pico, a via sentido centro-bairro costuma ficar parada. Além disso, ressaltou que precisa limpar a loja a todo o momento. "No trânsito, o movimento fica lento, mas nada absurdo. É mais nos horários de pico. Em relação à sujeira, entra pó porque estão trabalhando com maquinários, então estamos conscientes a esse tipo de situação, que é ruim, mas no final será satisfatório".

Já o agente de segurança Marcio Aparecido de Paula comentou o que mais o prejudicou foi o trânsito. Porém, passou a usar acessos alternativos para escapar da lentidão do trânsito da avenida principal. "Pela avenida chegava mais rápido ao destino final. Mas, sei que as obras precisam ser feitas, pois o nível da rua era baixo e tinham que solucionar o problema. Agora, vou por caminhos próximos, por dentro dos bairros", explicou. Por outro lado, operadora de caixa Daiane Nogueira disse que o marido chegou atrasado no trabalho. "Como ele costuma trafegar apenas pela avenida, chegou bem atrasado no trabalho porque não conseguia sair do trânsito", completou.