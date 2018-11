Interesse Turístico: pendência em Conselho Municipal atrasa título

Suzano está próxima de conquistar o título de Município de Interesse Turístico (MIT), do Estado de São Paulo. Durante participação no programa DS Entrevista, o secretário estadual de Turismo, Junior Aprillanti, apontou que a cidade já seguiu todos os procedimentos para receber a denominação, mas uma pendência no Conselho Municipal de Turismo ainda impede a nomeação. No Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Guararema e Santa Isabel recebem recursos para obras, viabilizados mediante o título. De maneira semelhante, Poá também tem repasses maiores por ser uma estância turística da região. Assim como Suzano, outros 87 municípios paulistas pleiteiam a participação junto ao fundo monetário para o turismo local.

O projeto de MIT suzanense foi apresentado pelo deputado estadual Estevam Galvão (DEM). Para seguir com o procedimento, é preciso que o município respeite aos requisitos e documentações apontados na Lei 1.261/2015, para posteriormente ser enviado à análise do governo do Estado, por meio da secretaria de Turismo. "Um grupo de técnicos aprova os projetos e daí, se falta alguma coisa, a gente encaminha de volta para preencher as exigências faltantes. Isso foi feito com Suzano. Foi analisado pela secretaria e falta um item, agora depende do município fazer a correção", disse o secretário.

De acordo com Aprillanti, o impasse segue na composição do Conselho Municipal de Turismo, que deve ser formado por integrantes do Poder Público e da sociedade civil. Porém, para o chefe da pasta estadual, a situação suzanense está avançada e há boas expectativas para uma futura conquista do título ao município. Entre os requisitos para ser um MIT está a infraestrutura da rede hoteleira, mas também a oferta de serviços básicos como água, esgoto e acesso ao socorro de emergência. "Tudo tem que ser levado em conta na hora de receber turistas".

Em todo o Estado, 140 cidades contam com o título, que permite o acesso ao fundo estadual de turismo hoje avaliado em R$ 433 milhões. O valor é estimado em R$ 470 milhões para o ano que vem.

A distribuição da verba, que também é divida com as estâncias turísticas, é baseada em um valor fixo e na arrecadação própria em impostos do município.

Para o secretário, que integra a atual equipe do governador Márcio França (PSB), derrotado por João Doria (PSDB), seria preciso rever uma forma de distribuição mais fraternal entre as cidades ricas e as que mais necessitam de investimentos, justamente por terem baixa arrecadação de impostos. O recurso é investido apenas em obras de infraestrutura nos municípios que carregam o título. Contudo, a limitação na forma de uso deste repasse é uma queixa dos prefeitos, que gostariam também de investir em serviços de promoção e divulgação do turismo local.

Baruel

Um dos projetos suzanenses que poderiam ser ajudados com este recurso do MIT é a revitalização da Vila Baruel, o marco zero de Suzano.