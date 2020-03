Internado na Capital, suzanense morre por coronavírus

Suzano confirma a primeira morte por coronavírus no Alto Tietê, conforme informou na tarde desta segunda-feira (30) a Prefeitura do município. O paciente era um homem de 81 anos e tinha problemas cardíacos e renais. Ele estava internado em um hospital na Capital, mas por ter seu endereço residencial em Suzano, o número é registrado no município.

Agora, a região registra 35 casos confirmados do novo vírus, além de 1.152 pacientes com suspeita.

O secretário de Saúde do município, Luís Cláudio Rocha Guillaumon, também estava com suspeita do vírus. Ele ficou em isolamento domiciliar, mas na tarde desta segunda o resultado do exame descartou a suspeita. Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), nesta terça o secretário retorna para a rotina normal.