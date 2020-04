Internet e meios digitais ajudam igrejas a alcançar mais fiéis

Com as igrejas e templos fechados por conta da quarentena, a internet e os meios digitais ajudam a igreja a alcançar mais fiéis durante a pandemia. O número de pessoas que acompanham os atos litúrgicos transmitidos pela internet, tem crescido expressivamente.

Para o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, a tecnologia e meios modernos contribuem para que um público maior seja atingido.

"Nós já temos os meios tradicionais, com canais católicos, tanto na televisão quanto no rádio, onde qualquer pessoa pode ver a celebração das missas. Agora também temos os meios mais modernos, com a internet e redes sociais que nos ajudam a continuar realizando a nossa missão", explica.

De acordo com o bispo, a situação atual não tem precedentes, o que foi um desafio para as paróquias e todas as igrejas.

"A igreja teve de fechar e evitar o contato com as pessoas e as aglomerações. Isso foi um grande desafio que foi colocado de forma totalmente inesperada para todos nós", diz. Mesmo assim, Stringhini conta que o retorno dos fiéis tem sido igualmente inesperado. "A resposta que nós temos das pessoas também é positivamente inesperada, e o público atingido tem sido muito grande", complementa.

O bispo explica que percebe que as pessoas sentem falta da igreja, de ir até as missas e ter a comunhão com os demais fiéis, entretanto ressalta que a medida é necessária para evitar o avanço da doença.

Nas redes sociais, a Diocese de Mogi das Cruzes publica informações e orientações acerca do coronavírus. Imagens e vídeos reforçam as recomendações do Ministério da Saúde, e ensinam a como manter o distanciamento social, evitar aglomerações e proteger, tanto a si mesmo, quanto ao próximo.

Rede de solidariedade também foram formadas por voluntários e pastorais. O bispo explica que as ações são realizadas por intermédio das paróquias da região, e tem como intenção a arrecadação de alimentos para as famílias afetadas pela pandemia de Covid-19. Na página do Facebook da diocese, é possível encontrar informativos sobre como realizar a doação.