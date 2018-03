Invasor de área pública, usada como depósito, no Jd. Leymar é autuado

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano autuou, nesta quinta-feira (1º) um homem de 43 anos que utilizava ilegalmente uma área pública no Jardim Leymar. O terreno, de 600 metros quadrados, localizado na rua Masaki Ueda, é de propriedade do município e vinha sendo usado há mais de dois meses como depósito de entulho e de materiais de construção salvados, como tijolos e telhas. O imóvel tinha uma cerca improvisada, com portão fechado a chave, o que caracterizava a sua ocupação.

O local foi alvo de queixas por parte da comunidade e a administração municipal encaminhou uma equipe de fiscais para averiguar a situação. Lá, os agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Secretaria de Meio Ambiente encontraram um homem de 43 anos fazendo uso do terreno. Diante disso, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Suzano (centro) para prestar esclarecimentos.

Segundo os agentes de fiscalização, o homem havia sido autuado anteriormente por irregularidades semelhantes, em que havia tomado posse de um terreno no mesmo bairro em dezembro de 2017. Na ocasião, o local também era usado como depósito irregular de entulho e materiais de construção. Na ocasião, todos os itens descartados irregularmente foram recolhidos e receberam a destinação correta.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, da pasta responsável pelo Departamento de Fiscalização de Posturas, o trabalho continuará para coibir ações semelhantes. “Temos como diretriz atuar em todos os casos que nos forem apresentados, para que não haja mais a concepção de que infrações como essas são normais. Estamos atuando desde em casos de pequenos terrenos quanto no combate à utilização irregular de áreas públicas para descarte de entulho”, afirmou.

Queixas sobre uso irregular de áreas públicas podem ser encaminhadas ao Departamento de Fiscalização de Posturas pelo telefone (11) 4745-2046, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.