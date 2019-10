Investimento de R$ 1,5 bi para modernizar rede elétrica vai contemplar o Alto Tietê

O Alto Tietê será contemplado com até R$ 1,5 bilhão em investimentos da EDP Brasil. Os valores serão para investimentos em setores como a expansão e modernização da rede elétrica, infraestrutura e investimento, além de projetos sociais e culturais.

O valor de R$ 1,5 bi não será destinado à apenas o Alto Tietê. A EDP informa que o valor a ser investido será dividido também com os municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado.

“São recursos que vão assegurar a melhoria da qualidade, a segurança e a confiabilidade do serviço prestado a cerca de 5 milhões de pessoas. Em torno de 83% dos valores previstos de investimentos até 2023, da ordem de R$ 1,5 bilhão, serão em expansão de rede e melhorias na qualidade do serviço aos consumidores da área de concessão”, informou a empresa.

Além disso, a EDP quer destinar um valor de R$ 15 milhões a causas sociais em todo o Estado, pelos próximos três anos.

Estado

A verba que será investida pela empresa na região, é uma parcela de um valor maior que será investido em todo o Estado.

Segundo depoimento do governador João Doria, na última sexta-feira (25), ao lado do presidente da EDP Brasil, Miguel Setas, a empresa destinará R$ 2,5 bilhões para todo o Estado.

“Esses investimentos são o reflexo da confiança que a EDP tem no Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo, e do nosso compromisso em gerar renda, emprego e desenvolvimento social, contribuindo com um País que sempre nos acolheu tão bem”, afirmou Setas, presidente da EDP no Brasil.

Energia Solar

A EDP quer, também, investir pelo menos R$ 700 milhões na transição energética do Brasil e promover soluções em fontes não poluentes.

“Por meio da subsidiária EDP Renováveis, a empresa visa construir um parque solar fotovoltaico em Pereira Barreto, norte do estado. O projeto contará com mais de 635 mil painéis solares, divididos em cinco parques que ocupam uma área equivalente a 545 campos de futebol e potência instalada de 205 MW (megawatts)”, informou a EDP.

O início da operação está previsto para 2021.

Luso-Brasileira

Como forma de manter a cultura luso-brasileira, a EDP investe R$ 32 milhões na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa e restauração do Museu do Ipiranga”, informou.