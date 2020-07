Investimento de R$ 40 mi vai garantir pavimentação de 16 bairros em Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou nesta quinta-feira (30/07) um novo pacote de pavimentação para Suzano. Ao todo, 16 bairros serão contemplados com novo asfalto, que, juntos, somam 49 quilômetros de extensão. As melhorias terão início já no mês de agosto pelos bairros Jardim Santa Inês e Quinta Divisão, além da segunda fase da rua Baruel. O investimento inicial será de R$ 40 milhões, entre financiamento e repasses estaduais e federais.

No plano de recuperação asfáltica haverá duas etapas, sendo que a primeira terá início em até 30 dias, contemplando a estrada Piratininga e a rua Roberto da Cunha, na Quinta Divisão, no distrito de Palmeiras; o Jardim Santa Inês, na região norte; a segunda fase da rua Baruel, no centro; e a avenida Brasil, no Jardim Imperador. Em paralelo, haverá a realização da operação Tapa-Buraco no Parque Maria Helena.

Ainda em agosto, a Prefeitura de Suzano realizará o processo licitatório para manutenção asfáltica dos bairros Jardim São Luís, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Graziela, Jardim Europa, Chácara Ceres e Jardim Leblon, bem como da estrada do Caulim, no distrito de Palmeiras; da estrada do Areião, no Jardim Monte Sion; e da avenida Armando de Salles Oliveira e da rua General Francisco Glicério, ambas localizadas na área central. A previsão é de que a tramitação dure até 90 dias para o começo das intervenções.

Só de emendas parlamentares, R$ 16 milhões estão sendo investidos no prolongamento da rua 7 de Setembro, na segunda fase da rua Baruel e na avenida Brasil, bem como nos bairros Estância Americana, Jardim Amazonas,Vila Real Santista, Cidade Edson, Monte Cristo e Vila Figueira, totalizando 12 quilômetros de nova pavimentação.

O chefe do Executivo suzanense lembrou ainda do trabalho feito na avenida Governador Mário Covas Junior, a Marginal do Una, até o Trevo Dona Benta, no limite com a cidade de Itaquaquecetuba. “Fizemos um grande corredor de desenvolvimento, saindo da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), passando pela Marginal do Una, chegando na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, que tem nova ciclovia, subindo pela avenida Francisco Marengo até chegar no Trevo Dona Benta, que foi totalmente reformulado”, detalhou.

Com isso, a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi atinge a marca de 150 quilômetros de novo asfalto. “Assumimos uma cidade com diversos problemas, principalmente no que se refere à pavimentação. Mas, ao longo dos últimos três anos e sete meses em que estou à frente da prefeitura, realizamos um grande trabalho que culminou no maior plano de pavimentação da história de Suzano. Agora, com esse pacote, atingimos um novo patamar. Sem dúvida, esse é um recorde de manutenção asfáltica em uma única gestão”, disse.

Emendas

Segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), as emendas são dos deputados federais Marcio Alvino, Katia Sastre, Candido Vacarezza, Gilberto Nascimento, Nildo Tatto, Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva, Junji Abe, Marco Bertaiolli e Keiko Ota; e dos deputados estaduais André do Prado e Estevam Galvão de Oliveira. Segundo a Prefeitura, os investimentos partiram também de 18 vereadores da Câmara de Suzano: o presidente Joaquim Rosa, Alceu Cardoso, André Marcos de Abreu, Antonio Rafael Morgado, Carlos José da Silva, Denis Claudio da Silva, Gerice Lione, Isaac Lino Monteiro, José Alves Pinheiro Neto, José Izaqueu Rangel, José Carlos de Souza Nascimento, Edirlei Junio Reis, José Silva de Oliveira, Leandro Alves de Faria, Marcos Antonio dos Santos, Max Eleno Benedito, Neusa dos Santos Oliveira e Rogério Gomes do Nascimento.