Plano é lançado para reduzir interrupção de energia no período de chuvas na região

O plano estratégico da Operação Verão 2017/2018 - com o objetivo de diminuir o impacto causado pelo período de chuvas do verão, como as interrupções de energia, e melhorar a distribuição - foi divulgado em Suzano. A EDP Bandeirantes apresentou os projetos que estão em vigor, os reforços que foram e serão feitos e quais os investimentos para o ano que vem.

A incidência de quedas de energia é 30% mais alta no verão. O diretor geral da EDP São Paulo, Marney Antunes, explica que o planejamento das operações de verão se dá com dados do verão anterior onde por meio dos números anteriores se faz um planejamento e investimento em obras para dar mais suporte nas redes elétricas, como o caso das subestações de Suzano. Além disso, a Operação Verão faz planos de manutenção para evitar e diminuir os números das interrupções de energia nas residências e empresas e, quando houver as interrupções, que ela tenha o restabelecimento mais rápido possível.

"Interrupções de fornecimento de energia sempre vão existir. O que é necessário é que a empresa tenha estruturas para realizar a diminuição dessas interrupções e atender mais rápido um problema quando ocorre um.", esclarece Antunes. Para diminuir os impactos dos agentes externos, como vegetação e objetos lançados nas redes elétricas, a EDP investiu R$ 41,6 milhões em manutenções. Este valor é 13% maior do que o realizado no ano passado. Foram 550 mil podas de árvores próximas a rede elétrica.

No Alto Tietê foram substituídos 150 km de cabos desencapados por cabos isolados, auto protegidos. A função deles é agüentar qualquer tipo de "toque" intermitente e conseqüentemente não desligar a rede elétrica. Ao todo, na região do Alto Tietê foram feitos 345 km de cabos.

Além disso, foram instaladas chaves religadoras automatizadas. As chaves são dispositivos de proteção e recomposição automático de carga que fazem com que em casos de interrupção de energia, sejam restabelecidos automaticamente diminuindo o tempo de espera a aumentando a segurança dos sistemas. 83 novas chaves ainda serão instaladas.

Atuações na Operação

Mais de 900 colaboradores estão envolvidos nas 118 ações que se iniciaram antes do período das chuvas e que se estende até março de 2018. A empresa traçou uma estratégia operacional das equipes. Um plano de distribuição de grupos de plantão foi feito para beneficiar todos os municípios. "Precisa ter um aumento do quadro de equipe para fazer as manutenções. Ou seja, o objetivo é melhorar a qualidade no fornecimento de energia", conta Antunes.

Para 2018

Antunes adianta que a EDP vai continuar com as instalações de redes multiplexadas, ou seja, desenvolver mais 150 km de cabos novos protegidos. Para março de 2018 planejam instalar mais chaves religadoras para que a rede se torne inteligente.

Parceria

Durante a inauguração das subestações de energia de Suzano (leia matéria abaixo) e da apresentação da Operação Verão 2017/2018 da EDP Energia, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) assinou uma carta de intenções para a renovação do projeto "Boa Energia nas Escolas" em parceria com a EDP. O gestor executivo da Distribuidora, Luciano Cavalcante informou que será investido mais de R$ 150 mil na continuação deste projeto. As ações têm como objetivo apresentar atividades educativas que têm como intuito promover a conscientização dos alunos das escolas públicas a usar de forma consciente o uso da energia elétrica.