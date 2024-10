Investimento de R$ 467 mi resultará em readequações e extensão da Linha 12 até Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta quarta-feira (23/10) o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, e confirmou o convênio de concessão da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atualmente compreende o trecho entre as estações Estudantes, em Mogi das Cruzes; e Luz, no centro de São Paulo, que resultará em um investimento que irá superar os R$ 467 milhões na área de Suzano. O chefe da pasta estadual detalhou as mudanças que serão realizadas no transporte sobre trilhos na cidade. Também participou do encontro o vereador e prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi.

Ainda faz parte do projeto a extensão da Linha 12-Safira até Suzano (atualmente ela circula entre as estações Calmon Viana, em Poá; e Brás, na capital paulista), a reconstrução de duas passarelas – uma na Vila Maria de Maggi e outra no Jardim Miriam – e a readequação da avenida Brasil, que segue paralelamente à via ferroviária em praticamente todo o trecho que corresponde à extensão. Também estão incluídas na concessão a modernização de via permanente, da rede aérea, da sinalização e do Centro de Controle Operacional (CCO) na cidade.

As mudanças nas passarelas incluem colocação de iluminação pública, instalação de câmeras de monitoramento, reparos nas guias, pintura e instalação de rampas de acessibilidade. A ideia da companhia é de promover também readequações no entorno da Estação Suzano, da Linha 11, incluindo ampliação de calçada, implantação e adequação de guias rebaixadas, rotas táteis, além de repintura da sinalização horizontal.

O projeto deve reduzir o intervalo entre os trens em Suzano dos atuais 7:05 minutos para 3 minutos, ampliar o número de pessoas atendidas diariamente para 50 mil e melhorar o conforto e segurança, tanto dos passageiros nas imediações da estação, quanto dos pedestres nos trechos que sofrerão reconstrução de passarelas. A proposta será enviada ao Gabinete para receber a assinatura.

Durante o encontro, o prefeito solicitou uma alteração no projeto, sugerindo que uma das passarelas seja instalada entre as ruas Barão de Jaceguai e Marechal Deodoro, ligando a região central da cidade ao Parque Maria Helena. “Temos uma alta demanda de pedestres neste local, que fica distante tanto da estação quanto do viaduto Ryu Mizuno, tornando a travessia nos dois sentidos mais demorada. A passarela ali ajudaria muito o comércio local”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.

O secretário destacou o crescimento que a cidade vem apresentando nos últimos anos para justificar o investimento. “Estamos falando de mais de R$ 460 milhões em Suzano, da diminuição do tempo de viagem entre os trens da Linha 11 e da Linha 12 chegando na cidade. O município merece, está crescendo bastante por conta do trabalho feito. É investimento e desenvolvimento para Suzano”, ressaltou Benini.

Mudanças

O convênio de concessão inclui outras mudanças nas linhas 11-Coral e 12-Safira. Para a primeira, o projeto também contemplará passageiros de Suzano com novas estações, incluindo a extensão até Cézar de Souza, em Mogi das Cruzes, e o acréscimo de quatro outras paradas nas regiões leste e central da capital, passando a ter 22 estações com a concessão.

Na 12-Safira, Suzano será a estação terminal no convênio de concessão. Essa linha receberá duas novas paradas na zona leste e centro da capital, totalizando 16 ao final das obras.

Alça do Rodoanel

O chefe do Poder Executivo suzanense aproveitou a oportunidade para falar sobre a alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano. Fundamental para o crescimento econômico da cidade, o recurso logístico vem sendo discutido pela atual gestão com o Governo do Estado.

Benini confirmou que a obra está sendo priorizada pelo governador Tarcísio de Freitas e que o prazo está sendo cumprido dentro dos trâmites. Ashiuchi destacou o ganho que a cidade terá com a construção do acesso. “A alça de saída é fundamental para que veículos de passeio e que fazem o transporte de carga entrem em nossa cidade. Temos um corredor norte-sul muito importante viabilizado em nossa gestão, que inclui a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), a Marginal do Una (avenida Governador Mário Covas Junior), e as avenidas Vereador João Batista Fitipaldi e Francisco Marengo. A alça será a ‘cereja do bolo’ que vai facilitar a logística de importações e exportações para os quatro cantos da nossa cidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Ainda participou da reunião o diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Augusto Almudin.