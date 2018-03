Investimento de R$ 966 mil vai garantir reforma de dois postos de saúde

A Prefeitura de Suzano investirá R$ 966 mil na reforma - adequação - das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Boa Vista e do Jardim Paulista. A empresa que realizará os serviços será conhecida até sexta-feira (16). Os envelopes das empresas interessadas em executar os trabalhos foram abertos nesta segunda-feira (12) à tarde. De acordo com a Prefeitura, os documentos serão encaminhados à Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para aprovação técnica/comercial das propostas.

Depois de ser publicada a classificação das empresas, haverá prazo de três dias úteis para fase de recurso e mais três dias úteis para contrarrazões. Passada esta etapa, a vencedora pode assinar o contrato. Após a emissão da Ordem de Serviço, a empresa já pode iniciar os trabalhos. O prazo para reforma é de oito meses para cada unidade.

Do total do investimento, R$ 505 mil será destinado a UBS do Jardim Boa Vista e R$ 461 mil para o Jardim Paulista. Segundo a administração municipal, as duas unidades irão prestar os mesmos serviços e terão as mesmas demandas. A reforma será realizada apenas para adequação dos postos.

A Secretaria de Saúde informou que a demanda diária das UBSs varia, em função da procura por vacinação, consultas agendadas, dia de pesagem do Programa Bolsa Família, entre outros.

População

Enquanto os trabalhos não saem dos papéis, a população reclama da situação das duas unidades de saúde. No Boa Vista, por exemplo, a agente de negócios Claudenice de Jesus disse que as condições no posto estão cada vez piores. "O local está totalmente largado, uma imundice. Isso não é lugar para realizar algum procedimento de saúde. Trago meus filhos e fico com medo de saírem até pior. Mato alto no canteiro de fora também, sem manutenção", argumentou.

Já no Jardim Paulista, a manicure Cintia Pereira de Jesus falou que o cenário é de abandono. "Um descaso com a população. Fazia tempo que não vinha até aqui. Cheguei e pensei que estava fechado pela situação que observei. Isso sem contar o que não é novidade para ninguém, que estão sem remédios", frisou.

A dona de casa Claudia da Silva Santos comentou que além da reforma, tem que ter melhora no atendimento. "Precisam investir em duas ações”.