Cidades

Investimentos da Prefeitura fortalecem a agricultura familiar em Suzano

17 janeiro 2026 - 21h30Por Yasmin Torres - de Suzano
Agricultura terá investimentosAgricultura terá investimentos - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)
O Sindicato Rural de Suzano afirmou que os investimentos destinados à agricultura da cidade fortalecem a produção agrícola familiar. Ao todo foram garantidos R$ 300 mil de emendas impositivas, R$ 200 mil proporcionados pelo Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA) e R$ 500 mil do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
 
Segundo a entidade, os recursos permitem a compra de hortaliças, legumes e frutas pela Diretoria de Agricultura, com posterior distribuição a associações por meio do Fundo Social, favorecendo a sustentabilidade econômica da produção local. O sindicato também destacou o papel do Legislativo municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na manutenção dos incentivos aos produtores rurais para o próximo ano.
 
Em relação à produção agrícola, o presidente do Sindicato Rural, Ricardo Sato, afirmou que a produção de hortaliças segue dentro da normalidade, mas exige cautela. “Há uma preocupação em não produzir em excesso, já que os custos de produção aumentam constantemente, acompanhando o cenário econômico do país”, explicou.
 
Com a chegada do verão, há um alerta para a tendência de elevação dos custos dos produtos. “Mesmo com técnicas de produção aprimoradas, os gastos aumentam neste período por causa das chuvas e das temperaturas acima de 26 graus”, explicou Sato.
 
Já a produção de frutas no município ocorre em escala reduzida. “Isso acontece porque, com as áreas urbanas próximas às áreas de produção, produzir os frutos é um tanto impraticável”, explicou o presidente do sindicato.
Por fim, Sato avaliou que as políticas públicas de apoio ao setor, conduzidas pela administração municipal, chegam em um momento estratégico. 
 
“Essas ações oferecem um fôlego econômico importante para a agricultura familiar do município”, concluiu.

