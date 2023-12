IPTU Premiado da Prefeitura de Ferraz contempla 90 contribuintes

Foram R$ 33.300 de prêmios em dinheiro com cartões de vale-compras, com valores de R$ 1 mil; R$ 500; R$ 300 e R$ 200 reais. Esta foi a segunda entrega deste ano. Em julho, o IPTU Premiado já entregou prêmios para 105 vencedores da primeira edição. Já são quase 200 beneficiados pelo programa implantado pela Secretaria de Fazenda para incentivar o pagamento em dia.

A cerimônia contou com a presença da diretora de Tributos Imobiliários, Laís Martins; o secretário responsável pela pasta, Pedro Paulo Teixeira Júnior; o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, além do vereador Alexandre Silva, o Teteco, e funcionários da Secretaria de Fazenda.

Além da premiação em dinheiro, os contribuintes receberam panetones nesta edição especial de Natal e voltaram felizes para a casa, como a moradora Rosileide, do Jardim das Flores, que nem imaginava que seria uma das sorteadas. “Foi muito bom, eu nem imaginava que pudesse ganhar”, afirmou.

A lista de ganhadores está disponível no site www.iptuferraz.com.br

Para incentivar o pagamento em dia, a Secretaria de Fazenda realiza outras ações como o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2023 que até o próximo dia 21 de dezembro receberá os contribuintes que têm alguma dívida com o município com a possibilidade de renegociar os débitos com até 100% de descontos nos juros e nas multas; além da Lei do Bom Pagador – que oferece 5% de desconto para quem está em dia com o pagamento do IPTU.

