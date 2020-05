Isolamento inspira composição musical do inventor do ‘fute-tênis’

O isolamento social vem trazendo inspiração para os músicos da cidade. É o caso de Oscar de Oliveira, morador de Suzano mais conhecido por ser o criador do fute-tênis.

O músico e esportista lançou recentemente sua nova música gospel intitulada de “Seu nome é Jesus”, que retrata os milagres realizados por Jesus.

De acordo com o Oliveira, o início da composição da música aconteceu logo no começo da pandemia. O compositor conta que foram cerca de 35 dias trabalhando na canção, com a parte arranjo, gravação e o lançamento do clipe que já está disponível.

Para Oliveira, a grande surpresa foi a aceitação da canção por pessoas de outras religiões.

“Minha surpresa foi o fato de muitos católicos e espíritas terem gostado muito da música”, diz.

Oscar de Oliveira compõe desde os 18 anos de idade, e já tem diversas músicas registradas. Na década de 80, participou de uma banda chamada “Asa Delta” que tocava grandes nomes da música como Paralamas do Sucesso e Rádio Táxi.

A música está disponível nas redes sociais do cantor. Para encontrar a música no youtube, basta procurar por ‘Seu nome é Jesus - Oscar de Oliveira. Já no facebook, o endereço é facebook.com/oscar.oliveira.3551.