Isolamento social derruba preço dos combustíveis em Suzano

O isolamento social está derrubando o preço dos combustíveis em Suzano. O valor médio da gasolina caiu 5,7% em 20 dias na cidade, passando de R$ 4,30 para R$ 4,05. O etanol baixou de R$ 3,11 para R$ 2,92 no mesmo período na cidade, representando queda de 6,1%. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Houve queda no valor do barril de petróleo, por conta da baixa demanda provocada pelo isolamento social. Com as pessoas em casa, o movimento de veículos nos postos reduziu, chegando a quedas que variam entre 50% e 70% na cidade.

O levantamento foi feito entre dois períodos: de 15 a 21 de março e de 5 a 11 de abril. Foram analisados pela ANP, na primeira etapa da pesquisa, quatro postos; na segunda sete; na terceira oito; e na última e mais recente, cinco. Nas quatro pesquisas feitas entre essas datas, o preço médio dos dois tipos de combustível caiu em todas.

No entanto, o custo médio do etanol em Suzano segue acima do valor, em comparação com cidades como Mogi das Cruzes e Poá, por exemplo, e isso acontece desde a primeira medição do período. Para efeito de comparação, o valor do litro do etanol na primeira das quatro pesquisas apontou R$ 3,11 em Suzano, enquanto o valor em Poá era de R$ 3,06 e em Mogi, R$ 3,03. Atualmente, o etanol em Suzano custa R$ 2,92, enquanto em Mogi, R$ 2,90 e em Poá, R$ 2,80.

Já a gasolina iniciou a pesquisa custando R$ 4,30 em Suzano. Hoje, ela sai pelo valor de R$ 4,05 o litro. Em Mogi, o consumidor desembolsava R$ 4,29, diferentes dos R$ 4,09 atuais, e em Poá, o custo caiu de R$ 4,31 para 3,95. No comparativo entre as três cidades, Poá deteve o valor médio mais alto. Agora, ao final da pesquisa, possui um preço mais de 10 centavos abaixo das outras duas.

O preço médio do diesel comum em Suzano também caiu. A redução foi de 7%, passando de R$ 3,57 para R$ 3,32 nos mesmos 20 dias. A maior diferença entre as três cidades ocorreu em Poá. Motoristas do município viram a média do diesel despencar em 13,6%, indo de R$ 3,52 para R$ 3,04. Em Mogi, o valor se manteve próximo: de R$ 3,23 para R$ 3,21.

Dificuldades

Com a quarentena, os postos de combustíveis têm sofrido com o fluxo de veículos. No Auto Posto Petro Ribas, localizado na Vila Sol Nascente, onde Wellington Silva é gerente, houve queda pela metade no movimento de clientes. Lá, o etanol custa R$ 2,79; a gasolina R$ 3,89 e o diesel comum R$ 3,09.

"Tem semanas que dizem que o valor baixou, mas isso não acontece. Está meio complicado para trabalhar. E também por conta da pandemia, está tudo parado. O movimento aqui caiu aqui entre 50% e 60%. Isso tem gerado bastante prejuízo porque não tem como baixar mais o preço, já que não tem cliente", lamenta.

João Oliveira Rios, gerente do Auto Posto Gran Suzano, conta que o movimento caiu 70% com a pandemia do novo coronavírus. O etanol está saindo a R$ 2,79; a gasolina R$ 3,89 e o diesel comum R$ 3,09.