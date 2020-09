Isolamento social oscila entre 30% e 40% na região

A taxa de isolamento social continua variando entre 30% e 40% na região. O monitoramento, realizado diariamente pelo Governo do Estado através do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), mostra que Arujá é o município com a menor taxa registrada na última terça-feira (1º), com 34%.

Logo em seguida, Poá aparece com a segunda pior taxa com 37%, seguida por Suzano com 39%. Itaquaquecetuba surge já com 40%, atrás de Mogi das Cruzes com 44%.

Ferraz de Vasconcelos atingiu a melhor taxa na região, com 45% de isolamento social. No Estado de São Paulo, a taxa registrada no último dia 1º foi de 42%.

Cabe ressaltar que o Alto Tietê continua na fase amarela do Plano São Paulo, e ainda tem restrições no horário funcionamento de estabelecimentos e comércios, assim como protocolos gerais e específicos para cada setor.

O Simi-SP registra o isolamento de 104 municípios com mais de 70 mil habitantes. Por esse motivo, não há dados sobre o isolamento social das demais cidades da região (Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel).

Esse sistema é viabilizado através de um acordo com quatro operadoras de telefonia móvel (Vivo, Claro, Oi e Tim). Com os dados aglutinados, as informações de deslocamento são transformadas em uma espécie de mapa de calor, que identifica áreas com os maiores e menores índices de isolamento.