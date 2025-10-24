Itaquá Park Shopping recebe evento geek neste final de semana (25 e 26)

Os fãs da cultura geek têm um encontro marcado neste sábado (25) e domingo (26) no Itaquá Park Shopping. Organizado pela Freeza Soldiers Alien Geek, o evento, que será realizado na Portaria 2 (P2), promete um dia repleto de diversão, criatividade e muita cultura pop, reunindo entusiastas de games, animes, quadrinhos, filmes e séries.

A programação acontecerá das 12h às 21h, com diversas atrações gratuitas e abertas ao público. O espaço será totalmente temático, proporcionando uma verdadeira imersão no universo geek que promete distribuir muitos brindes com aquela festa animada.

Entre os destaques, o público poderá conferir a apresentação do Palhaço Mágico Tuca, que promete encantar com seu humor e truques de ilusionismo. Haverá também o divertido Concurso Alien, com premiações para as melhores caracterizações, além de estações de games, artistas convidados, cartunistas, e até uma baladinha geek com muita música e interação.

Os fãs da saga Harry Potter terão um cantinho especial, com decoração inspirada no mundo mágico de Hogwarts, ideal para fotos e atividades temáticas. O evento ainda contará com dubladores convidados, artistas alien, e até opções de tatuagens temáticas, completando a experiência para os visitantes de todas as idades.

A proposta é criar um espaço de convivência e celebração para todos os apaixonados pela cultura geek, incentivando a troca de experiências e a valorização da arte e da criatividade, conforme explica o gerente de Marketing, Daniel Eckert: “O público geek é muito diverso e apaixonado. Nosso objetivo é oferecer um evento que una diversão, interação e entretenimento para toda a família”.

Sobre o Itaquá Park Shopping

Inaugurado em 2017, o Itaquá Park Shopping é o primeiro shopping center de Itaquaquecetuba e oferece um amplo mix de lojas, serviços e opções de lazer e entretenimento. Com mais de 120 lojas, sendo cinco âncoras nacionais, quatro megalojas, cinema, da rede Cinépolis, Poupatempo, Supermercado Nagumo, Clínica de Saúde, academia e muito mais. O empreendimento recebe anualmente 6 milhões de visitantes e se tornou um destino indispensável para quem busca qualidade e conveniência. Está localizado estrategicamente na Estrada Municipal do Mandi, 1.205, no bairro Jardim Adriane, com saída para a Rodovia Governador Mário Covas Júnior.

Acessibilidade e Transporte Público

O Itaquá Park Shopping está bem conectado com a cidade de Itaquá e outras regiões vizinhas, oferecendo diversas opções de acesso por transporte público. Com linhas municipais e intermunicipais.

Linhas Municipais:

01 - Marengo - Estação de Itaquá

02 - Vila Augusta - Term. Eng.º Manoel Feio

05 - Jd. Marcelo - Monte Belo V/Jd. do Carmo

15 - CDHU via Shopping

16 - Vila Augusta - Estação de Itaquá

29 - Terra Prometida v/ Shopping - Centro

34 - Fortuna - Manoel Feio



Linhas Intermunicipais:

332 - Suzano (Vila Sol Nascente)

o 332VP1 - Suzano (Estação)