Itaquá registra 37 adoções de cães e gatos em 2026

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, contabilizou 37 adoções de cães e gatos acolhidos pelo município neste ano. Atualmente, cerca de 140 pets, entre adultos e filhotes, seguem disponíveis para adoção no Departamento de Bem-Estar Animal.

Todos os animais já estão castrados e vacinados, o que garante mais saúde e segurança tanto para os futuros tutores quanto para os próprios pets. “Quando incentivamos a adoção, contribuímos diretamente para reduzir o abandono e fortalecer uma cultura de responsabilidade e respeito aos animais", destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e escolher o animal de acordo com o perfil da família e as condições do lar. “Cada adoção representa uma nova oportunidade para esses animais. Nosso papel é oferecer cuidado e proteção enquanto aguardam uma família, mas nada substitui o carinho e a convivência em um lar”, reforçou a secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Yasmim Zampieiri.

O Departamento de Bem-Estar Animal está localizado na rua Senador Canedo, 550 – Chácara Cuiabá. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. “Estamos ampliando políticas públicas voltadas à proteção animal. A adoção responsável é um ato de amor com o bem-estar coletivo”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

