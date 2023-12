ITJM finaliza 2023 com sucesso; são 420 crianças nos projetos sociais

O Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) realizou um evento de final de ano, nesta sexta-feira (15), com apresentações feitas pelos alunos como danças, cantos e poesias. A organização contou com a presença da presidente, Augusta de Moraes, da gestora Sílvia Rangel, dos professores, alunos e pais.

O projeto ‘Natal Solidário’, criado pelo Instituto Thadeu José de Moraes com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), está doando para 420 crianças do instituto sacolinhas com panetones e brinquedos.

O ITJM realizou, no ano de 2023, 420 atendimentos. A gestora, Sílvia Rangel, conta que a instituição tem o objetivo de criar projetos de geração de renda para famílias em vulnerabilidade social. ‘’Nosso desejo é ter um projeto de criação de renda. Nós tínhamos corte e costura, panificação entre outros. Estamos analisando a possibilidade de retomar este projeto que é feito com as famílias ‘’, disse a gestora.

Além disso, a associação desenvolve muitos programas, projetos e ações com foco na Educação, cultura e assistência social. Atualmente, a instituição conta com duas creches que atende 170 crianças.

“A associação tem o projeto Serviço de Convivência, atendemos 150 crianças e adolescentes. As apresentações de hoje foram os alunos desse projeto que realizaram”, explica Silvia.

O ITJM conta com diversos parceiros para manter a associação. Além disso, existe o programa Bazar Solidário, a cada 3 meses arrecadam móveis e roupas para a venda por valor simbólico.

“O instituto está fazendo 15 anos, nascemos no Dia Internacional do Voluntariado. ”, explica Silvia.

O Instituto Thadeu José de Moraes, foi fundado no dia 5 de dezembro de 2008, como uma concretização dos ideais do avô Thadeu José de Moraes, pioneiro voluntário e fundador do Jornal ‘A Comarca de Suzano’. O ITJM é uma associação comprometida com a educação, cultura, assistência social e desenvolvimento comunitário.

Ao longo de sua história, a instituição se tornou um referencial em Suzano, com mais de 43 mil atendimentos realizados, com distribuição de mais de 2.800 roupas e móveis para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Os projetos feitos pelo instituto são: projetos Culturais, Gente Grande, Laços de Família, SCFV Retratos da Vida, Alfabetização e Letramento, Vem Comigo Adolescentes, Ciranda e Retalhos, e Alimentando Sonhos, mostram seu compromisso com a comunidade e pessoas carentes.