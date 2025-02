ITJM fortalece vínculos comunitários e traça novas perspectivas para o futuro

O ITJM (Instituto Thadeu José de Moraes) deu início a um novo ciclo de ações voltadas para a comunidade suzanense. A primeira atividade programada para 2025 levou serviços de autocuidado e bem-estar às mulheres, promovendo mais do que estética, reforçando autoestima, empoderamento e pertencimento.

Essa é apenas uma das muitas iniciativas que o Instituto desenvolve para transformar vidas e fortalecer os vínculos comunitários. “A ação do Dia da Beleza foi a primeira de muitas que planejamos para este ano. Queremos que, todos os meses, a comunidade do Monte Cristo tenha acesso a iniciativas que promovam inclusão, transformação social, emancipação e a garantia de direitos para quem mais precisa. O ITJM não trabalha apenas com um público específico, mas busca alcançar mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e todos em situação de vulnerabilidade”, destaca Mariana do Nascimento Líder do Projeto Viver Bem.

Além das ações comunitárias, o ITJM mantém um trabalho contínuo com crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Retratos da Vida.

O projeto oferece oficinas culturais e educativas, como street dance, música e desenho, além de atividades diárias que contribuem para o crescimento pessoal e social dos participantes.

A coordenadora Edna Lima ressalta o impacto desse trabalho. “Nosso objetivo aqui é garantir o desenvolvimento das crianças e adolescentes, preparando-os para um futuro digno. Além disso, trabalhamos diretamente com as famílias, ajudando-as a conquistar autonomia e crescer junto com a comunidade. Queremos ampliar o atendimento, oferecer mais atividades e continuar transformando vidas”, explica Edna, que atua no ITJM há 15 anos.

Além das oficinas e do suporte Familiar, o ITJM oferece alimentação diária para as crianças atendidas. Vera Eunice Simões, cozinheira do Instituto há seis anos, vê seu trabalho como mais do que uma simples função. “Estar aqui me ensinou muito, é uma verdadeira lição de vida. as crianças precisam de acolhimento e carinho. Cozinhar para elas não é só um trabalho, é dedicação de coração”, afirma Vera.

A jovem Rafaela Alves de Assis Luz, de 14 anos, que participa das atividades do ITJM há cerca de sete anos, reforça o impacto do projeto em sua trajetória. “A oficina que eu mais gosto no projeto é a de música, porque sou apaixonada por instrumentos. Aqui aprendi muito sobre ritmos, tempos e tudo o que envolve a música. Além disso, o projeto me ajuda a crescer, a amadurecer e a interagir melhor com as pessoas”, conta Rafaela.

O Instituto segue com planos de expansão e fortalecimento das ações sociais, visando alcançar mais pessoas e oferecer novos projetos à comunidade. Edna Lima destaca a importância desse crescimento para garantir um impacto ainda maior. “Nosso desejo é crescer, ampliar nossas atividades e atender mais pessoas. Queremos novos projetos que contemplem diferentes áreas e tragam ainda mais oportunidades para a comunidade. O ITJM já faz a diferença na vida de muitas famílias, e nosso objetivo é que esse impacto continue aumentando”, afirma Edna.

Com ações planejadas para todo o ano de 2025, o ITJM reforça seu compromisso com a comunidade, consolidando-se como um espaço de acolhimento, desenvolvimento e ativo social e transformando Vidas.