ITJM realiza projeto de apadrinhamento de crianças e adolescentes no Natal

O Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) realiza neste Natal o apadrinhamento de crianças e adolescentes que participam das atividades da organização. Os detalhes do programa foram divulgados durante participação da gestora social Sílvia Rangel no DS Entrevista.

O apadrinhamento segue em parceria com o Fundo Social do município, liderado pela presidente e primeira-dama Larissa Ashiuchi. Embora a procura pelo apadrinhamento de crianças do ITJM tenha sido satisfatório, a atenção aos adolescentes não é a mesma, sendo este o principal público do programa que consiste em presentear os jovens no Natal.

Basta entrar em contato com o instituto e demonstrar interesse na participação voluntária para receber um cartão com o nome e informações sobre o apadrinhado.

No caso de crianças, o presente orientado é roupa e calçado, enquanto aos adolescentes a recomendação é por roupas e um kit de higiene pessoal.

O contato com o ITJM pode ser feito pela página no Facebook ou pelo telefone 4748-6917.

Neste ano, o ITJM mostrou os resultados do trabalho realizado com alunos da rede pública de educação de todo o Alto Tietê por meio do livro fotográfico Retratos da Vida, viabilizado pela Lei Rouanet. Esta é a segunda obra lançada, sendo que em 2015 foi feito um conjunto de contos e crônicas. "O objetivo é a valorização da territorialidade, como o adolescente enxerga seu espaço. Nosso objetivo é trabalhar a questão social, foi um sucesso”.

A gestora encerrou a fala ressaltando a gratificação de todo trabalho voluntário. "Não vamos resolver os problemas do mundo, mas se cada um fizer sua parte, juntos, com certeza podemos mudar a realidade e oferecer oportunidade", disse. "O assistencialismo é importante, mas as pessoas precisam de dignidade. Dar dignidade é valorizar e empoderar".