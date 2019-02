Janeiro Solidário chega ao fim com 1,7 tonelada de alimentos arrecadados

Em comemoração ao Dia Mundial da Solidariedade, celebrado nesta quinta-feira (31), o Fundo Social de Suzano levou cem crianças do Jardim Suzanópolis ao Cineteatro Wilma Bentivegna para assistir o filme "Viva - A Vida é uma Festa". O evento, que contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi, foi marcado pela entrega de brinquedos em parceria com a Suzano Papel e Celulose, além do encerramento do "Janeiro Solidário".

A campanha, que teve como slogan “Pequenos gestos, grandes transformações”, foi iniciada no último dia 14 e terminou nesta quinta-feira (31). A população suzanense contribuiu, no total, com 1.792 quilos de alimentos não-perecíveis, 423 peças de vestuário e 319 itens diversos. Os materiais obtidos no período foram encaminhados ao depósito do Fundo Social de Solidariedade, no Paço Municipal (rua Baruel, 501, no centro), e serão disponibilizados às famílias em situação de vulnerabilidade conforme a demanda.

Entre os principais auxílios na arrecadação está a troca antecipada de um quilo de alimento não-perecível por um ingresso para o jogo entre o Sesi-SP e o Vôlei Renata, de Campinas, válido pela 5ª rodada do returno da Superliga Masculina, principal torneio nacional da modalidade. Outra importante doação neste período foi do Lions Club de Suzano.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, também destaca a adesão dos suzanenses, que surpreendeu o órgão e atendeu às expectativas. "Apesar da campanha ter sido realizada apenas durante a segunda quinzena de janeiro, posso afirmar que tivemos uma resposta calorosa em nossa cidade, com a manifestação de amor e preocupação com o próximo. Este resultado permitirá que seja realizado um trabalho especial pelos próximos meses”, explicou.

O Fundo Social de Solidariedade continua aberto para a captação de doações de roupas, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene pessoal e outros itens, independentemente da realização de campanhas de arrecadação. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.