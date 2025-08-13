Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Jantar de gala da OAB Suzano reúne mais de 280 pessoas no Dia da Advocacia

Em noite de festa e valorização da categoria no município, subseção reuniu gerações de advogados no Apollo Grill

13 agosto 2025 - 13h36Por da Reportagem Local
Jantar de gala da OAB Suzano reúne mais de 280 pessoas no Dia da AdvocaciaJantar de gala da OAB Suzano reúne mais de 280 pessoas no Dia da Advocacia - (Foto: Divulgação)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio de sua diretoria, composta pelo presidente Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, pela vice-presidente Dra. Edjane Maria da Silva Sutero, pelo secretário-geral Dr. Cristian Ricardo Sivera, pela secretária-adjunta Dra. Antonia Prado Gasparotti e pela tesoureira Dra. Gabriella Gimenez Mello, promoveu na noite desta segunda-feira (11/08) o aguardado Jantar da Advocacia. O evento, realizado no Apollo Grill do Shibata Supermercados, reuniu mais de 280 pessoas em uma celebração que enalteceu e valorizou a atuação da advocacia no município.

Na oportunidade, o jantar, organizado pela Comissão de Eventos da OAB Suzano, presidida pela Dra. Cintia Duarte, reuniu advogados e advogadas de diversas gerações e autoridades locais em homenagem ao Dia do Advogado, garantindo mais uma vez, uma forma diferente aos inscritos para confraternizar, reviver momentos marcantes e fortalecer laços na classe.

Um dos destaques de uma noite cheia de energia foi a banda Retrosfera, que trouxe clássicos do rock nacional e internacional para dar o clima de alegria que a noite pedia. Junto a isso, os convidados puderam aproveitar de um buffet completo com carnes, saladas, culinárias típicas e muito mais para embalar o networking e a troca de experiências oferecidas pela subseção.

No momento dedicado aos agradecimentos por parte da diretoria, o presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, postulou que este foi mais um grande evento que, novamente, brindou o trabalho e a história da classe. "A advocacia é escrita no dia a dia, com perseverança e dedicação para servir à sociedade. Agradeço a presença de todos, destacando a parceria com o Apollo Grill e o patrocínio da Sicredi Suzano, da Wizard, da Renata Tour e da Império na realização desta noite", concluiu.

O jantar também foi prestigiado por demais presidentes de comissões, assim como pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; e pelos secretários municipais Alex Santos (Governo), Cíntia Lira (Administração), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), César Braga (Controladoria Geral) e André Chiang (Meio Ambiente), assim como pela conselheira estadual da OAB/SP e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Patrícia Braga.

