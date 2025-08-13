Jantar de gala da OAB Suzano reúne mais de 280 pessoas no Dia da Advocacia

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio de sua diretoria, composta pelo presidente Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, pela vice-presidente Dra. Edjane Maria da Silva Sutero, pelo secretário-geral Dr. Cristian Ricardo Sivera, pela secretária-adjunta Dra. Antonia Prado Gasparotti e pela tesoureira Dra. Gabriella Gimenez Mello, promoveu na noite desta segunda-feira (11/08) o aguardado Jantar da Advocacia. O evento, realizado no Apollo Grill do Shibata Supermercados, reuniu mais de 280 pessoas em uma celebração que enalteceu e valorizou a atuação da advocacia no município.

Na oportunidade, o jantar, organizado pela Comissão de Eventos da OAB Suzano, presidida pela Dra. Cintia Duarte, reuniu advogados e advogadas de diversas gerações e autoridades locais em homenagem ao Dia do Advogado, garantindo mais uma vez, uma forma diferente aos inscritos para confraternizar, reviver momentos marcantes e fortalecer laços na classe.

Um dos destaques de uma noite cheia de energia foi a banda Retrosfera, que trouxe clássicos do rock nacional e internacional para dar o clima de alegria que a noite pedia. Junto a isso, os convidados puderam aproveitar de um buffet completo com carnes, saladas, culinárias típicas e muito mais para embalar o networking e a troca de experiências oferecidas pela subseção.

No momento dedicado aos agradecimentos por parte da diretoria, o presidente da subseção, Dr. Fabrício Ciconi Tsutsui, postulou que este foi mais um grande evento que, novamente, brindou o trabalho e a história da classe. "A advocacia é escrita no dia a dia, com perseverança e dedicação para servir à sociedade. Agradeço a presença de todos, destacando a parceria com o Apollo Grill e o patrocínio da Sicredi Suzano, da Wizard, da Renata Tour e da Império na realização desta noite", concluiu.

O jantar também foi prestigiado por demais presidentes de comissões, assim como pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo; e pelos secretários municipais Alex Santos (Governo), Cíntia Lira (Administração), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), César Braga (Controladoria Geral) e André Chiang (Meio Ambiente), assim como pela conselheira estadual da OAB/SP e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Patrícia Braga.