Jardim Caxangá terá mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (14), algumas vias públicas do Jardim Caxangá sofrerão mudanças de direção. Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, a medida busca melhorar a fluidez no trânsito do bairro, que tem vias estreitas e vem apresentando grande aumento populacional devido à instalação de condomínios residenciais, garantindo assim maior segurança aos condutores e, principalmente, aos pedestres.

A estrada Sueo Haguiara deixará de ter mão dupla e passará a ser de mão única entre a estrada dos Fernandes e a rua Felipe Sanches. O fluxo único partirá da estrada dos Fernandes. Após o cruzamento, ficará mantida a mão dupla de direção.

Também haverá alterações nas ruas Felipe Sanches e João da Costa. Ambas terão mão única de direção, em sistema binário. A rua João da Costa terá sentido único para a estrada Sueo Haguiara e a rua Felipe Sanches para a rua Miguel do Nascimento.

Faixas serão afixadas nos locais para divulgação das mudanças. Também está programada a adequação na sinalização horizontal (pintura) e vertical (placas) pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.