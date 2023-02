Jardim da Saúde ganhará escola municipal neste sábado

A Prefeitura de Suzano fará a inauguração de uma nova escola municipal no bairro Jardim Saúde, a partir das 10 horas deste sábado (04/02), em cerimônia aberta ao público com brinquedos infláveis e atividades recreativas para as crianças. Localizada na rua Lhubinko Raykov, 90, a nova unidade recebeu um investimento total de R$ 1,4 milhão para a compra e reforma do espaço, que terá a capacidade de receber 560 alunos entre 4 e 6 anos da região do Jardim Casa Branca.

Atendendo crianças da educação infantil (G4 e G5) e do 1º ano do ensino fundamental, a nova unidade promete abrigar dez turmas por período, com atendimentos de manhã e tarde. O processo deve melhorar a qualidade geral do ensino na região, visto que a maior oferta de vagas irá redistribuir as famílias das escolas municipais Professora Mércia Amaral Andrade Brito e Professora Virgínia Ferreira Rafful, além da Escola Estadual Tokuzo Terazaki.

Nos últimos meses, o imóvel, que pertencia a uma entidade particular e foi adquirido pela administração municipal por R$ 980 mil, passou por uma série de reformas para a adaptação de seus dois andares. Agora, o pavimento térreo conta com quatro salas de aula, uma cozinha, um refeitório e ambientes destinados à secretaria e à diretoria. Já o piso superior abrange sete salas, almoxarifado e uma sala administrativa. Os dois níveis são ligados por escadas e elevadores para garantir a acessibilidade dos estudantes, além de contar com banheiros para alunos e professores.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, explicou que esta escola era uma demanda há muito tempo analisada pela administração municipal. “Tínhamos o objetivo de implantar mais uma unidade com foco na educação infantil nesta área do centro expandido. No ano passado, conseguimos adquirir este local e, desde então, estivemos adaptando a estrutura para garantir melhores condições ao ensino das nossas crianças e, finalmente, colocá-la à disposição da nossa população”, comentou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a importância da inauguração de mais uma unidade educacional de primeira qualidade. “Desenvolver a Educação é um dos grandes focos da nossa gestão e, com mais esta entrega, podemos incrementar o atendimento aos alunos da nossa cidade e ampliar a quantidade de vagas. Neste caso específico, atenderemos as famílias da região da Casa Branca, criando assim melhores condições para o aprendizado dos estudantes”, pontuou.