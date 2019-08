Jardim do Bosque e Jardim Pompeia vão receber serviços de pavimentação

Durante reunião com os moradores do Jardim do Bosque e do Jardim Pompeia, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou que os dois bairros receberão serviços de pavimentação e outras melhorias na infraestrutura. O encontro ocorreu na noite desta segunda-feira (26), na rua João Feliciano da Silva.

Atualmente, dois dos cinco sarjetões previstos para o Jardim do Bosque já foram construídos. Eles servem para fazer o escoamento da água de chuva. Antes do asfalto, que terá início no final de setembro, haverá ainda reparos nas guias e sarjetas e revisão em cerca de 30 bueiros. O serviço de pavimentação deve ser concluído em 30 dias.

O chefe do Executivo explicou ainda que, paralelamente, a Prefeitura de Suzano está em tratativas com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para que sejam providenciadas as devidas melhorias no Jardim Pompeia, já que é necessária a instalação de rede coletora de esgoto no local antes da pavimentação.

“Com o trabalho da Sabesp pronto daremos início às manutenções neste importante bairro, que receberá as mesmas melhorias que o Jardim do Bosque”, destacou Ashiuchi. Com isso, a previsão é de que a obra de guias e sarjetas comece no final deste ano no local. Já a pavimentação terá início em janeiro de 2020. Além disso, a iluminação pública dos dois bairros passará por manutenção, com a troca das lâmpadas atuais por outras do tipo LED.

Também estiveram presentes na reunião o secretário de Governo, Said Raful; os diretores de Manutenção e Serviços Urbanos Samuel Oliveira e Ari Santos; o vice-presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto; e representantes dos parlamentares Isaac Lino Monteiro e André Marcos de Abreu.

“É o progresso chegando a esta região do Raffo, que durante anos esperou por melhorias. O asfalto é um pedido antigo dos moradores e com a união e a parceria fortalecidas com moradores e vereadores vamos conseguir valorizar os imóveis e, o mais importante, dar um futuro melhor para as famílias”, finalizou o prefeito.