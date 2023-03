Jardim Dora recebe última etapa de revitalização viária

A Prefeitura de Suzano conclui até o fim desta semana a aplicação de asfalto em quatro vias do bairro Jardim Dora, na região sul do município. Essa última etapa das obras garantirá a revitalização das ruas José Caloni (324 metros), Nadalete Santa Sofia (143 metros) e Domingos Alves da Silva (119 metros), além de um trecho de 1,5 km da estrada do Guinza.

Assim que forem concluídas as obras de pavimentação, serão executados os serviços de zeladoria e aplicada a sinalização de trânsito.

Para a finalização de todas as etapas envolvidas nesse conjunto de vias, foram investidos R$ 2,42 milhões, sendo uma parte executada com recursos próprios, por intermédio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), realizado pela Caixa Econômica Federal, e outra parte mediante convênio com o governo do Estado de São Paulo, por meio do programa “Nossa Rua”. A empresa responsável pela obra é a Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.

As atividades necessárias para transformação das ruas, além de contemplar a aplicação da nova camada de pavimento, conta com a criação de sarjetas e sarjetões e sistema de drenagem. As vias receberam uma camada de binder, que é posta sobre a estrutura base e sob o asfalto.

O composto tem a função de distribuir a carga pela rua antes do recebimento da camada de rolamento final, além de promover a ligação do revestimento base com o asfalto.

Ainda na região sul do município, a Prefeitura de Suzano já executou, neste ano, a pavimentação das ruas Manoel Joaquim de Lima e Haidee Teixeira Bisoli, no distrito de Palmeiras, que ficaram sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construção Ltda, por meio de um investimento de R$ 5,4 milhões, oriundos também do programa do governo do Estado de São Paulo “Nossa Rua”, com contrapartida da Prefeitura de Suzano.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a administração municipal tem olhado para todas as regiões do município para identificar os locais que necessitam dos serviços públicos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que os investimentos em mobilidade na região sul de Suzano trarão ainda mais benefícios à população. “Em abril, iniciaremos a construção do Terminal Sul de Palmeiras, que deverá durar entre 12 e 15 meses”.