Jardim Ikeda receberá asfalto novo e outras melhorias na infraestrutura

O Jardim Ikeda, bairro do distrito de Palmeiras, começou a receber manutenção asfáltica nesta quarta-feira (30). No total, 15 vias serão revitalizadas. Além disso, outras melhorias serão promovidas, como reforma de bueiros, guias e sarjetas, construção de quatro novos sarjetões, instalação de placas de sinalização, pintura de solo e troca de iluminação. O anúncio à comunidade local foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na noite desta terça-feira (29), na Escola Estadual Anderson da Silva Soares.

As 15 vias que receberão novo asfalto totalizam cinco quilômetros de extensão. São as ruas Alberto José Pereira, dos Cravos, Margarida, das Camélias, das Violetas, Girassóis, Vitória Régia, Lírio da Paz, das Hortênsias, Bromélia, Flor de Maio, Hibisco, das Rosas e das Dálias e a estrada Municipal. Antes do pavimento novo, todas passarão por fresagem ou troca de solo em alguns trechos.

As equipes também irão construir quatro sarjetões, sendo dois na rua Vitória Régia, um na rua Hibisco e outro na rua Girassóis. Além disso, será refeito 1,2 quilômetro de galerias na rua Vitória Régia e providenciadas limpeza e reforma de 180 bueiros, com troca de tampas e guias-chapéu. A responsabilidade das obras no Jardim Ikeda é das empresas CasaMax Comercial e MDR Construtora e Pavimentação. O valor de investimento estimado é de R$ 3.561.255,87.

“Este é um bairro que ficou por mais de dez anos sem manutenção. Na nossa gestão, em uma primeira fase de investimentos para o Jardim Ikeda, realizamos a manutenção na iluminação, a instalação de academias ao ar livre e melhorias na USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro. Agora, essas benfeitorias irão garantir o direito de ir e vir das famílias. Pedimos sempre a colaboração da comunidade no cuidado e na fiscalização juntamente com o Poder Público. É de extrema importância para mantermos a conservação dos bairros”, disse Ashiuchi.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano. Os moradores que participaram da reunião ficaram satisfeitos com a novidade. “Já vimos melhoras na Saúde do bairro com a reforma do posto e o fácil acesso na marcação de consultas com o novo aplicativo ‘Saúde Suzano’, e agora, finalmente, meu filho vai poder ganhar o par de patins que tanto queria para usar no asfalto novo. É uma vitória muito grande e estamos bastante felizes”, contou a cobradora Gislene de Carvalho, que mora no bairro há 16 anos.

Também estiveram presentes na reunião com os moradores os secretários Luis Claudio Guillaumon (Saúde), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos) e Said Raful Neto (Governo), que também puderam tirar as dúvidas dos presentes.

Participaram ainda os diretores municipais Samuel Oliveira e Ari Santos (Manutenção e Serviços Urbanos) e Jefferson Ferreira dos Santos (Segurança Cidadã); a presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione; os também parlamentares Antônio Rafael Morgado e Isaac Lino Monteiro; o diretor da escola, Gabriel Carrazedo; e a vice-diretora Patrícia Ventura.