Jardim Márcia, São José e Casa Branca reclamam de buracos

Moradores dos bairros Jardim Márcia, Recanto São José e Jardim Casa Branca reclamam que as ruas do bairro estão com problemas que dificultam a locomoção. Os habitantes relatam que buracos, crateras e falta de capina são responsáveis pelo problema.

Para quem vive nos bairros do Recanto São José e Jardim Casa Branca, a dificuldade de locomoção tem sido grande. Os moradores devem enfrentar ruas com buracos espalhadas por todo o bairro. Nos dias de chuva, a situação costuma ser ainda pior.

A dona de casa Ingrid da Silva, que vive na Rua Ana Vagos Pereira reclama de uma cratera que se formou em frente a sua casa há cerca de um ano. Segundo ela, técnicos já foram até o local para fazer os reparos, mas que em pouco tempo depois o problema retornou.

"Este buraco esta aqui na rua há mais de um ano, mas depois das chuvas fortes desta semana, água limpa começou a jorrar dele", afirma.

Já na Rua Alice Palermo dos Santos, no Jardim Márcia, o problema é a falta de capina. O microempreendedor Marcos Soares, que vive no local, afirma que os problemas surgiram depois da construção do rodoanel. O local também virou ponto de descarte irregular de lixo. Alguns pontos da rua estão repletos de entulhos provenientes da construção civil e das casas do bairro.

A falta de capina acaba dificultando a locomoção e escondendo parte dos lixos acumulados de maneira irregular no local. Mas segundo os moradores do Jardim Suzanópolis este não é o único problema oferecido pelo mato alto. "O matagal espalhado pela rua e terrenos baldios atrai muitos insetos e outros animais perigosos para a saúde, como as baratas e escorpiões", afirma a balconista Beatriz Adriana, que mora no local há um ano.

Em relação aos reparos nos buracos e condições das vias citadas, A Prefeitura de Suzano afirma que a 'Operação Tapa Buraco' vai seguir um cronograma por regiões - os próximos bairros a serem beneficiados são na região do Colorado: Jardim Colorado, Jardim Novo Colorado, Jardim Cacique, Jardim Luela e Jardim Lincoln.

A pasta ainda vai definir quais as próximas regiões da cidade que irão receber os trabalhos. As regiões citadas pela reportagem (rua Haide Teixeira Bissoli - Recanto São José, rua Ana Vagos Pereira - Jd. Casa Branca e rua Alice Palermo dos Santos - Jd. Márcia) também serão atendidas, conforme o cronograma das ações avançar.