Jardim Monte Cristo ganha praça comunitária

A Diretoria de Parques, Praças e Jardins de Suzano está concluindo a revitalização de mais uma área pública, desta vez no Jardim Monte Cristo. Por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, o setor concede os materiais e oferece a capacitação, enquanto os moradores executam o serviço e ficam responsáveis pela fiscalização e pela manutenção. Este é o décimo ponto da cidade atendido pelo projeto Praça Comunitária.

Nesta segunda-feira (16), o assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, responsável pela diretoria, fez uma visita ao local para tratar sobre o andamento dos trabalhos com a população do bairro. A área pública está localizada na rua Conde de Monte Cristo.

Por lá, os serviços tiveram início em 23 de junho. Até então sem conservação, o local era alvo de despejo de lixo e de entulho. Agora, recebe limpeza, jardim, bancos, pintura e academia ao ar livre, o que alterou todo o visual.

O morador Antônio de Souza Bispo, mais conhecido como Toninho, reside no local há mais de 50 anos e contou que a ideia partiu depois que ele foi conhecer o Viveiro Municipal e tomou conhecimento do projeto.

“Quando soubemos que havia todo o apoio da prefeitura, mobilizamos os vizinhos e começamos a trabalhar em um grupo de cinco pessoas. Aprendemos que, com bom exemplo e boa vontade, podemos fazer a diferença. O resultado do nosso trabalho trouxe alegria à comunidade e isso nos dá muito orgulho. Agradecemos muito pela oportunidade de ganharmos uma área de lazer”, relatou.

O grupo de moradores responsável pela revitalização recebeu do Viveiro Municipal os materiais necessários para o trabalho, como cimento, tinta, terra e mudas, e todo o respaldo com a limpeza e a chegada da academia ao ar livre. Após a conclusão, os itens continuam sendo viabilizados para a manutenção.

“Com mão de obra própria e muita criatividade, eles conseguiram transformar o local. A partir desse projeto, conseguimos mostrar aos munícipes que nós fazemos a ponte, porém, eles são a peça fundamental da mudança. A cidade é a extensão do nosso quintal e devemos preservar com o mesmo carinho”, disse Souza.

Para a área ser concluída faltam a construção da calçada e a instalação de parte do gramado e das mesas de concreto para damas e xadrez. O próximo bairro a receber uma praça comunitária é a Vila Urupês. Lá também haverá academia ao ar livre e pista de caminhada. A manutenção do local será de responsabilidade dos condomínios instalados no bairro.

As outras nove áreas revitalizadas pelo projeto Praça Comunitária estão localizadas nos bairros Jardim Europa, Jardim Narareth, Chácaras Méa, Miguel Badra, Jardim Leblon (três) e Jardim Colorado (duas).