Jardim Nena recebe serviços de melhoria na infraestrutura

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos finalizou neste fim de semana vários trabalhos de melhoria na infraestrutura do Jardim Nena, bairro da região central de Suzano. Em sete dias, a pasta realizou retirada de entulho, limpeza de vala de drenagem, capinação, paisagismo e nivelamento, cascalhamento e aplicação de fresa. A previsão é de que em breve seja feita a substituição das lâmpadas da iluminação pública de todas as ruas.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi verificar a ação no último sábado (18/07) ao lado do secretário Samuel Oliveira e do vereador Max Eleno Benedito, autor do pedido de intervenção no bairro. “Em nome dos moradores, agradeço à administração municipal pelo esforço e pela atenção a essa nossa solicitação. Foi tudo muito rápido e as melhorias já estão aí”, destacou o parlamentar.

Além da zeladoria e do desassoreamento da vala de drenagem, dois serviços se destacaram: o paisagismo na rua Albano Costa, com a colocação de novo gramado no canteiro central, e a revitalização do pavimento na ligação da rua Alberto Nunes Martins com a rua Carlos Estênio Costa Barros, antes uma via de terra nos fundos do bairro e que passou por nivelamento para receber cascalho e fresa de asfalto.

“Sem dúvida, essa ação pontual vai aprimorar e muito a mobilidade e a circulação de veículos. Além disso, garantimos vários serviços bastante esperados, principalmente limpeza. Em pouco tempo também vamos aprimorar a luminosidade do bairro, com a substituição das lâmpadas atuais da iluminação publica”, disse o prefeito.