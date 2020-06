Jardim Planalto começa a ganhar nova pavimentação asfáltica

O Jardim Planalto, bairro do distrito de Palmeiras, começou a ganhar nova pavimentação asfáltica nesta quarta-feira (24/06). Ao todo, nove ruas e uma estrada estão sendo beneficiadas com os trabalhos, que são executados com mão de obra própria da Prefeitura de Suzano. O prazo para conclusão é de 30 dias.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi acompanhar o início da aplicação da camada asfáltica na rua Maria Helena dos Santos ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do diretor da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Rodolfo de Matteu; do diretor da regional de Palmeiras, Luiz Carlos Geraldo; e do vereador Antônio Rafael Morgado.

A pasta responsável vinha realizando desde o início do mês a limpeza de bueiros, a reconstrução de guias e sarjetas em alguns pontos e a reforma de sarjetões. Já nesta segunda-feira (22/06) começou a preparação necessária na primeira rua para receber a nova pavimentação. “Conforme preparamos o trecho, já aplicamos o asfalto em seguida, ou seja, o serviço é realizado por etapas”, explicou Oliveira. Na sequência terão início outras ações: zeladoria, reforço da sinalização de trânsito e manutenção da iluminação pública.

Vão passar pelas melhorias as ruas Maria Helena dos Santos, João Venâncio dos Santos, Gilberto Napoleão da Silva, Charles Réis de Araújo, Gregório Bonifácio da Silva, Benvinda Lima Corrêa, Cícero Soares, Norberto Francisco da Silva e Marcílio Gonçalves Pereira e a estrada Maria Aparecida da Silva Bezerra.

“Mais uma vez, agradeço a toda a equipe da Prefeitura de Suzano, que atendeu a esse pleito antigo da comunidade. O que vemos é uma manutenção sendo executada com excelência. Além disso, já sugerimos nomear a futura praça com o nome da professora Lilian Fernandes e a preparação de uma área para uma futura academia ao ar livre”, disse o parlamentar.

“Os trabalhos de revitalização viária não param. Todas as regiões da cidade estão sendo atendidas, e em Palmeiras não seria diferente. Agora é a vez do Jardim Planalto, onde, inclusive, há uma escola municipal (Lídia Lima da Silva). Dentro em breve entregaremos vias com melhor pavimento e outros serviços de infraestrutura, que vão garantir melhor mobilidade urbana e qualidade de vida, e ainda uma justa homenagem a uma pessoa que fez tanto pela educação das crianças do bairro”, disse o prefeito.