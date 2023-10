Jardim Revista ganhará Corredor Ecológico com três quilômetros de pista de caminhada

O prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou na manhã deste sábado (28/10) a ordem de serviço para a revitalização da área que compreende as avenidas Atlântida, Atlântica e Manoel Virgínio de Jesus e a rua Quatorze, no Jardim Revista. O espaço receberá uma pista de caminhada composta por piso intertravado e nova calçada com 2,93 quilômetros de extensão e passará por um processo de aperfeiçoamento de drenagem, revitalização de quadra esportiva e instalação de um playground.

Denominado Corredor Ecológico, o projeto é totalmente novo e tem prazo de execução de oito meses. A obra ficará sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. e terá investimento da administração municipal de R$ 1.560.606,00, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

A pista de caminhada, pensada justamente na prática de exercícios por parte da população do bairro, irá margear as vias em trechos específicos, facilitando a interligação entre elas e possibilitando a mudança de traçado por parte dos pedestres, e terá 1,61 quilômetro. Por sua vez, o sistema de drenagem ganhará o reforço de aduelas para melhor escoamento da água. Além da reforma de uma quadra e da instalação do playground, o Corredor Ecológico ainda receberá trechos de passeio público feito de concreto, de 1,32 quilômetro, para melhor mobilidade dos pedestres.

Durante a assinatura da ordem de serviço, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou o ganho para os moradores do bairro com a revitalização. “Vamos requalificar todo o local com materiais de qualidade e estruturas que poderão ser utilizadas por todos, seja pelo prazer de uma caminhada ou lazer por parte das crianças. Sem contar que haverá toda a readequação do sistema de drenagem para que o fluxo da água das chuvas possa ser direcionado às galerias de forma mais eficaz, sem prejudicar os usuários do Corredor Ecológico”.

Ashiuchi, por sua vez, ressaltou os avanços que Suzano vem conquistando e afirmou que as melhorias buscam atender também aqueles que realizam atividade física. “Nossa cidade segue se desenvolvendo em diversas frentes e pensar na criação de espaços de lazer e demais atividades corporais também é um cuidado que temos com a população. Quando todo o espaço estiver pronto, tenho certeza de que fará uma grande diferença para o bairro e para a qualidade de vida dos moradores”.

Após a conclusão da obra, o entorno do futuro Corredor Ecológico ainda receberá um reforço nos trabalhos de zeladoria e revisão da rede de iluminação pública.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço da obra também foi acompanhada pelos secretários Pedro Ishi (Saúde), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública) e pelos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; André Marcos de Abreu, o Pacola; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul.