Jardim São Luiz e Jardim Nazareth recebem obras de manutenção viária

A Prefeitura de Suzano dá início nesta semana a novas obras de manutenção viária. Uma delas ocorre na rua São Luiz, no Jardim São Luiz, bairro da região central, e que atualmente é de paralelepípedo. Outro local beneficiado é o Jardim Nazareth, onde oito vias serão totalmente revitalizadas. Investimentos municipais somam R$ 920.238,45. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

Nesta terça-feira (2) começaram as obras de capeamento asfáltico dos 400 metros de extensão da rua São Luiz e de construção de dois sarjetões. Trata-se de uma importante via de ligação entre as ruas Baruel e General Francisco Glicério. O investimento é de R$ 262.765,75 e os trabalhos são executados pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda. O prazo estimado para conclusão é de duas semanas.

Os serviços se concentram inicialmente na preparação para o capeamento e para a implantação dos dois sarjetões, que ficarão no cruzamento com a rua Aurora e no entroncamento com a rua General Francisco Glicério. A previsão é de que dez dias após a secagem do concreto possa ser providenciada a aplicação da capa asfáltica sobre o paralelepípedo. “O objetivo é garantir maior fluidez no tráfego daquele local, principalmente porque muitos veículos passam por ali vindos da rua Baruel, da Marginal do Una (avenida Governador Mário Covas Júnior) e da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), grande parte sentido à região da Casa Branca”, explicou o secretário Samuel Oliveira.

Já nesta quinta-feira (4), a empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. dará início aos trabalhos de manutenção asfáltica em oito vias públicas do Jardim Nazareth. O contrato prevê duração 60 dias, ao custo de R$ 657.472,70. Tanto para execução desta como da obra do Jardim São Luiz, os recursos investidos são próprios da Prefeitura de Suzano.