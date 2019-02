Jardim Varan pede solução para ruas esburacadas

Moradores da Avenida Antônio Serafim Barbosa, no Jardim Varan estão incomodados com os buracos que estão deixando a rua praticamente intransitável. O maior deles surgiu há seis meses e tem dificultado a locomoção dos moradores e a movimentação dos veículos. Os moradores afirmam que acidentes com pedestres, se tornaram comuns no local.

Para quem vive no bairro, a dificuldade de locomoção tem sido grande. Além dos desníveis espalhados por toda a rua, uma 'cratera' que aumentou nos últimos seis meses têm ajudado a piorar a situação. Nos dias de chuva, a água fica acumulada na cratera e gera um impulso na água, que desce a rua com muita força, gerando perigo para os moradores.

Para circular no local, é preciso ter muita atenção. A rua desnivelada e repleta de buracos causa transtornos para quem quer transitar pelo bairro a pé ou de carro. Eles afirmam que acidentes envolvendo quedas são muito comuns, e que a maioria envolve crianças e idosos.

Os habitantes do Jardim Varan afirmam que os órgãos públicos já foram contatados desde o início do problema, mas a falta de investimentos no local ainda é presente.

O manobrista Geraldo Alves Silva, que mora no bairro há 8 anos. Afirma que a maior 'cratera' apareceu há mais de seis meses na Avenida Antônio Serafim Barbosa. "Nos períodos de chuva, por se tratar de uma ladeira, a água da chuva acaba descendo com força e ganhando mais impulso no buraco, oferecendo o risco de alguém ser arrastado pela enxurrada", conta.

O aposentado José Luiz dos Santos, afirma que a má condição da via tem crescido nos últimos anos. "A aparição de buracos aumentou nos últimos anos", afirma o morador. A dona de casa Renilde Andrade Reis, afirma que muitos já se machucaram por conta dos buracos. "A rua está largada, contatamos a Prefeitura várias vezes e nada foi feito. Várias pessoas já caíram e se machucaram nos demais buracos e na cratera maior", afirma.

A Prefeitura de Suzano informa que os serviços de Tapa-Buraco estão sendo realizados mediante análise prévia das vias do município. "Uma equipe será enviada até esta via para avaliar a situação da mesma e aferir a viabilidade de receber tapa-buracos ou outro tipo de intervenção de melhoria. Nesse primeiro momento a prioridade são os corredores de ônibus e vias de grande fluxo", afirma a Prefeitura.