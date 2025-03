João Sabugo conversa com delegada Silmara Marcelino na TV Câmara Suzano

A delegada Silmara Marcelino, à frente das delegacias de Defesa da Mulher de Suzano e de Mogi das Cruzes, foi a entrevistada de hoje (13) do “Fala, Vereador!”, quadro da TV Câmara Suzano que teve a participação do parlamentar João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

Em cerca de uma hora de conversa, a delegada falou da sua trajetória na Polícia Civil, sobre as principais ocorrências atendidas na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, do que é considerado violência doméstica e de como homens também podem auxiliar no combate à violência contra a mulher.

O conteúdo completo da entrevista está disponível pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=_jlQ-GUJU6c.